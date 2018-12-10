Владимир Тарасенко извинился перед американцами за плохую игру

Воспитанник «Сибири» тяжело переживает за разгромный счёт своего клуба в НХЛ

После поражения Владимир Тарасенко назвал игру «Сент-Луис Блюз» непоследовательной
После поражения Владимир Тарасенко назвал игру «Сент-Луис Блюз» непоследовательной


Нападающий клуба «Сент-Луис Блюз», воспитанник новосибирского ХК «Сибирь» Владимир Тарасенко извинился перед болельщиками за поражение в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В этой игре «Сент-Луис Блюз» уступил «Ванкуверу» с разгромным счетом 1:6. 


После матча российский хоккеист извинился за неслаженную игру команды и пообещал, что они будут работать над своими ошибками — видео с извинениями Владимира Тарасенко опубликовала журналистка местного телеканала KMOV 4 Брук Гримсли.


«В нашей игре нет последовательности, я приношу извинения нашим болельщикам. Мы не можем играть так у себя дома, как это было сегодня, это неприемлемо, я не знаю, как это исправить, но мы будем работать над ошибками, но пока это не помогает», — заявил Владимир Тарасенко после поражения.



Воспитанник новосибирской «Сибири» Владимир Тарасенко играл за клуб с 2008 года, в начале 2012-го игрок перебрался в питерский СКА. В НХЛ нападающий оказался после сезона 2011/2012 года и сразу стал играть за «Сент-Луис Блюз». В сентябре этого года хоккеист заявил, что хочет остаться в «Сент-Луисе» до конца карьеры.

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