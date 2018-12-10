Месиво на трассе: водитель «Тойоты» погиб во встречной аварии с фурой под Новосибирском

ДТП случилось на омской трассе рано утром в понедельник





Утром в понедельник, 10 декабря, на автодороге Р-254 «Иртыш» Новосибирской области автомобиль Toyota Hilux выехал на встречную полосу и врезался в фуру — в ДТП погиб водитель «Тойоты».



По информации Госавтоинспекции, авария случилась в 8:55 на 1352-м километре трассы Р-254 в Чулымском районе области.



«Автомобиль Toyota Hilux двигался по автодороге Р-254 со стороны Новосибирска в сторону Омска. На 1352-м километре он совершил столкновение с автомобилем DAF, ехавшим во встречном направлении, которым управлял водитель 1966 года рождения. В результате ДТП от полученных травм скончался водитель "Тойоты", он был один в машине. Предварительно, он выехал на встречную полосу», — сообщил корреспонденту НГС государственный инспектор отделения пропаганды управления Госавтоинспекции по Новосибирской области Константин Шкабарня





Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции. Все детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.







Водитель фуры в аварии не пострадал





На прошлой неделе не справившийся с управлением водитель спровоцировал массовую аварию на Чуйском тракте под Искитимом, в которой пострадали шесть человек.

