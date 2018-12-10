Месиво на трассе: водитель «Тойоты» погиб во встречной аварии с фурой под Новосибирском

ДТП случилось на омской трассе рано утром в понедельник

Месиво на трассе: водитель «Тойоты» погиб во встречной аварии с фурой под Новосибирском


Утром в понедельник, 10 декабря, на автодороге Р-254 «Иртыш» Новосибирской области автомобиль Toyota Hilux выехал на встречную полосу и врезался в фуру — в ДТП погиб водитель «Тойоты».


По информации Госавтоинспекции, авария случилась в 8:55 на 1352-м километре трассы Р-254 в Чулымском районе области.


«Автомобиль Toyota Hilux двигался по автодороге Р-254 со стороны Новосибирска в сторону Омска. На 1352-м километре он совершил столкновение с автомобилем DAF, ехавшим во встречном направлении, которым управлял водитель 1966 года рождения. В результате ДТП от полученных травм скончался водитель "Тойоты", он был один в машине. Предварительно, он выехал на встречную полосу», — сообщил корреспонденту НГС государственный инспектор отделения пропаганды управления Госавтоинспекции по Новосибирской области Константин Шкабарня


Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции. Все детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.


Водитель фуры в аварии не пострадал
Водитель фуры в аварии не пострадал


На прошлой неделе не справившийся с управлением водитель спровоцировал массовую аварию на Чуйском тракте под Искитимом, в которой пострадали шесть человек.

Прочтений: 16238

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (52)52
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено