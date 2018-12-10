На площади Ленина начали ставить новогоднюю ёлку
А на площади Маркса ёлка уже стоит
В центре Новосибирска начали монтировать главную городскую ёлку — праздничное дерево собирают на площади Ленина.
Планируется, что торжественное открытие ёлки состоится 21 декабря.
По информации начальника управления культуры мэрии Владимира Державца, наступающий год объявлен в России Годом театра, поэтому тема театра будет и в оформлении новогоднего городка на площади Ленина.
Ледяные арки станут афишными тумбами — на них разместят афиши и фотографии представлений театров Новосибирска: театра Сергея Афанасьева, театра кукол, «Красного факела», «Старого дома», Музыкального театра, театра «Глобус», Первого театра, театра «На левом берегу» и театра оперы и балета.
Ещё одна ёлка на выходных появилась на площади Маркса.
А одной из первых ёлок в городе была ёлка возле Центрального рынка — её поставили в ноябре.
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Елена Громкова
Фото автора (1), Стаса Соколова (2)