На площади Ленина начали ставить новогоднюю ёлку

А на площади Маркса ёлка уже стоит

На площади уже стоит не только часть ёлки, но и ледяные блоки
На площади уже стоит не только часть ёлки, но и ледяные блоки


В центре Новосибирска начали монтировать главную городскую ёлку — праздничное дерево собирают на площади Ленина.


Планируется, что торжественное открытие ёлки состоится 21 декабря.


По информации начальника управления культуры мэрии Владимира Державца, наступающий год объявлен в России Годом театра, поэтому тема театра будет и в оформлении новогоднего городка на площади Ленина.


Ледяные арки станут афишными тумбами — на них разместят афиши и фотографии представлений театров Новосибирска: театра Сергея Афанасьева, театра кукол, «Красного факела», «Старого дома», Музыкального театра, театра «Глобус», Первого театра, театра «На левом берегу» и театра оперы и балета.


Ещё одна ёлка на выходных появилась на площади Маркса.


Площадь Маркса уже готова к Новому году
Площадь Маркса уже готова к Новому году


А одной из первых ёлок в городе была ёлка возле Центрального рынка — её поставили в ноябре.

Прочтений: 3868

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (15)15
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено