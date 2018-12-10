На площади Ленина начали ставить новогоднюю ёлку

А на площади Маркса ёлка уже стоит

На площади уже стоит не только часть ёлки, но и ледяные блоки





В центре Новосибирска начали монтировать главную городскую ёлку — праздничное дерево собирают на площади Ленина.





Планируется, что торжественное открытие ёлки состоится 21 декабря.





По информации начальника управления культуры мэрии Владимира Державца, наступающий год объявлен в России Годом театра, поэтому тема театра будет и в оформлении новогоднего городка на площади Ленина.







Ледяные арки станут афишными тумбами — на них разместят афиши и фотографии представлений театров Новосибирска: театра Сергея Афанасьева, театра кукол, «Красного факела», «Старого дома», Музыкального театра, театра «Глобус», Первого театра, театра «На левом берегу» и театра оперы и балета.





Ещё одна ёлка на выходных появилась на площади Маркса.





Площадь Маркса уже готова к Новому году





А одной из первых ёлок в городе была ёлка возле Центрального рынка — её поставили в ноябре.