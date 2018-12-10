На Кирова погасли светофоры: собралась пробка
Водители столкнулись с трудностями при проезде по перекрёстку с улицей Добролюбова
Утром в понедельник, 10 декабря, на перекрёстке улицы Кирова и улицы Добролюбова в Октябрьском районе Новосибирска погасли светофоры.
Отметка о неработающем светофоре появилась на Яндекс.Картах в 7:30. В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении информацию об отключении светофора подтвердили.
В диспетчерской СМЭУ корреспонденту НГС не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.
Согласно сервису Яндекс.Пробки, движение по улице Кирова было заметно затруднено. Скорость машин в потоке не превышала 10 км/ч. В целом уровень пробок в городе оценивался на 7 баллов.
В конце июля из-за отключения электричества перестали работать светофоры сразу на четырёх перекрёстках в Заельцовском районе.
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова (1), скриншот yandex.ru/maps (2)