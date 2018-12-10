На Кирова погасли светофоры: собралась пробка

Водители столкнулись с трудностями при проезде по перекрёстку с улицей Добролюбова

Из-за неработающего светофора на улице Кирова собралась пробка





Утром в понедельник, 10 декабря, на перекрёстке улицы Кирова и улицы Добролюбова в Октябрьском районе Новосибирска погасли светофоры.





Отметка о неработающем светофоре появилась на Яндекс.Картах в 7:30. В Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении информацию об отключении светофора подтвердили.





В диспетчерской СМЭУ корреспонденту НГС не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.





Согласно сервису Яндекс.Пробки, движение по улице Кирова было заметно затруднено. Скорость машин в потоке не превышала 10 км/ч. В целом уровень пробок в городе оценивался на 7 баллов.







Скорость автомобилей в потоке упала до 10 км/ч





В конце июля из-за отключения электричества перестали работать светофоры сразу на четырёх перекрёстках в Заельцовском районе.