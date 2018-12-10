В Новосибирске заметили птицу с редким окрасом

Снегири вернулись в Новосибирск в конце октября





Горожане заметили в Новосибирске необычного снегиря — небольшая пятнистая птица кормилась вместе с другими снегирями.





Снегиря с необычным окрасом накануне заметила жительница города Елена.





В Центре реабилитации диких животных (ЦРДЖ) корреспонденту НГС пояснили, что снегири с таким необычным окрасом периодически встречаются в городе, но распространены меньше, чем обычные.





Снегири прилетели в Новосибирск в конце октября — орнитологи рассказывали, что в холодные месяцы птицы предпочитают кормиться в населённых пунктах.





«Снегири гнездятся в окрестных лесах. Они никуда не улетали. Я уже несколько недель их слышу и вижу в окрестностях Академгородка. К зиме в населённых пунктах они появляются вместе с выпадением снега. Это связано с тем, что в городе много кормовых растений: семена ясеня, семена сирени, ягоды рябины и ранетки. Благодаря этим растениям снегири и появляются на зиму в городах», — пояснял ранее орнитолог Алексей Яновский.





Видео очевидицы Елены





В сентябре в Новосибирске заметили раздобревших перепелов — небольшие птицы остановились в городе ненадолго и в ближайшее время продолжат свой полёт на юг. А одними из первых Новосибирск начали покидать стрижи — птицы начали улетать в середине августа.

