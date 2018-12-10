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В Новосибирске заметили птицу с редким окрасом

Горожане заметили на улицах города необычного пятнистого снегиря

Снегири вернулись в Новосибирск в конце октября
Снегири вернулись в Новосибирск в конце октября


Горожане заметили в Новосибирске необычного снегиря — небольшая пятнистая птица кормилась вместе с другими снегирями.


Снегиря с необычным окрасом накануне заметила жительница города Елена.


В Центре реабилитации диких животных (ЦРДЖ) корреспонденту НГС пояснили, что снегири с таким необычным окрасом периодически встречаются в городе, но распространены меньше, чем обычные.


Снегири прилетели в Новосибирск в конце октября — орнитологи рассказывали, что в холодные месяцы птицы предпочитают кормиться в населённых пунктах.


«Снегири гнездятся в окрестных лесах. Они никуда не улетали. Я уже несколько недель их слышу и вижу в окрестностях Академгородка. К зиме в населённых пунктах они появляются вместе с выпадением снега. Это связано с тем, что в городе много кормовых растений: семена ясеня, семена сирени, ягоды рябины и ранетки. Благодаря этим растениям снегири и появляются на зиму в городах», — пояснял ранее орнитолог Алексей Яновский.


Видео очевидицы Елены


В сентябре в Новосибирске заметили раздобревших перепелов — небольшие птицы остановились в городе ненадолго и в ближайшее время продолжат свой полёт на юг. А одними из первых Новосибирск начали покидать стрижи — птицы начали улетать в середине августа.

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