В Новосибирске заметили птицу с редким окрасом
Горожане заметили на улицах города необычного пятнистого снегиря
Горожане заметили в Новосибирске необычного снегиря — небольшая пятнистая птица кормилась вместе с другими снегирями.
Снегиря с необычным окрасом накануне заметила жительница города Елена.
В Центре реабилитации диких животных (ЦРДЖ) корреспонденту НГС пояснили, что снегири с таким необычным окрасом периодически встречаются в городе, но распространены меньше, чем обычные.
Снегири прилетели в Новосибирск в конце октября — орнитологи рассказывали, что в холодные месяцы птицы предпочитают кормиться в населённых пунктах.
«Снегири гнездятся в окрестных лесах. Они никуда не улетали. Я уже несколько недель их слышу и вижу в окрестностях Академгородка. К зиме в населённых пунктах они появляются вместе с выпадением снега. Это связано с тем, что в городе много кормовых растений: семена ясеня, семена сирени, ягоды рябины и ранетки. Благодаря этим растениям снегири и появляются на зиму в городах», — пояснял ранее орнитолог Алексей Яновский.
В сентябре в Новосибирске заметили раздобревших перепелов — небольшие птицы остановились в городе ненадолго и в ближайшее время продолжат свой полёт на юг. А одними из первых Новосибирск начали покидать стрижи — птицы начали улетать в середине августа.
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Александр Сильченко
Скриншот видео
Видео очевидицы Елены