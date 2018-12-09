В Академгородке прошел митинг, посвященный Дню Конституции

На митинге было около 11 человек





Сегодня днем, в новосибирском Академгородке прошел митинг, посвященный Дню Конституции, Международному дню борьбы с коррупцией, и проблемам местного и регионального самоуправления.







«Цель [мы] дали самую широкую — отметить День Конституции, Международный день борьбы с коррупцией, озвучить проблемы местного и регионального самоуправления. <…> Мы, как инициаторы митинга, говорили о больных точках нашего микрорайона: Шлюз деградирует из-за того, что СО РАН просто перестал заниматься своей собственностью и своими землями, которые у него есть на Шлюзе. В итоге самые разбитые дороги — на землях СО РАН, заброшенный пустырь посреди микрорайона — земли СО РАН. А ещё мы годами не видим своего депутата в Законодательном Собрании, и на наши письма он системно не отвечает», — рассказала корреспонденту НГС руководитель регионального отделения партии Яблока, одна из организаторов митинга Светлана Каверзина.







Участники митинга прошли от Дома Ученых СО РАН до Торгового центра Академгородка. По словам Светланы Каверзиной, на митинге выступила депутат городского Совета депутатов Наталья Пинус — она рассказала про бюджет города и сохранение статуса Акакдемгородка как культурного наследия.







«Выступал также Анатолий Казак — первый секретарь Советского райкома КПРФ — о том, что город лишили денег, что невозможно развиваться. Антон Бурмистров [говорил] о том, что депутат Государственной Думы Карелин не отвечает на письма избирателей. Наталья Чубыкина — о том, как нарушается Конституция», — продолжила Светлана Каверзина.







Вчера в Первомайском сквере прошел пикет в поддержку Александра Овсянникова, осужденного на 7,5 лет колонии строгого режима за смерть соседа Дениса Ивлева, которая произошла два года назад.