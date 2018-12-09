«Гулял и пропал»: на МЖК потеряли 7-летнего мальчика

Ваня Воронин пропал днём 9 декабря





Поисковый отряд «Лиза Алерт Новосибирск» начал поиски 7-летнего жителя МЖК Ивана Воронина — он пропал днём 9 декабря.







«Пропал на улице Татьяны Снежиной, 19/2 — во дворе гулял, а потом пропал», — рассказал корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «Лиза Алерт Новосибирск» Николай Шишкин.







По информации поисковиков, рост Ивана Воронина — 120 сантиметров, в момент пропажи он был одет в тёмно-синюю шапку в тонкую полоску, тёмно-синий комбинезон с белыми элементами, тёмные ботинки и тёмно-серые варежки. На одной варежке ракета белого цвета. С собой была ледянка розового цвета.







Дополнение: после публикации новости Николай Шишкин сообщил, что мальчика нашли — с ним всё в порядке.





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