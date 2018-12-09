срочно

«Гулял и пропал»: на МЖК потеряли 7-летнего мальчика

Волонтёры начали поиски ребёнка

Ваня Воронин пропал днём 9 декабря
Ваня Воронин пропал днём 9 декабря


Поисковый отряд «Лиза Алерт Новосибирск» начал поиски 7-летнего жителя МЖК Ивана Воронина — он пропал днём 9 декабря.


«Пропал на улице Татьяны Снежиной, 19/2 — во дворе гулял, а потом пропал», — рассказал корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «Лиза Алерт Новосибирск» Николай Шишкин.


По информации поисковиков, рост Ивана Воронина — 120 сантиметров, в момент пропажи он был одет в тёмно-синюю шапку в тонкую полоску, тёмно-синий комбинезон с белыми элементами, тёмные ботинки и тёмно-серые варежки. На одной варежке ракета белого цвета. С собой была ледянка розового цвета.


Дополнение: после публикации новости Николай Шишкин сообщил, что мальчика нашли — с ним всё в порядке. 


Ранее новосибирские волонтёры попросили помощи в поисках 15-летней Елизаветы Комиссаренко — девочка не вернулась домой после уроков.

Прочтений: 14678

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (25)25
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено