«Мне здесь уютно»: знаменитый актёр Балуев отпраздновал день рождения в Новосибирске

Александр Балуев играет роль Евгения Арбенина в новосибирском спектакле «Маскарад» почти 10 лет. На фото — с директором «Красного факела» Александром Кулябиным





Известный российский актёр Александр Балуев отмечает театре «Красный факел» свой 60-летний юбилей — накануне спектакля он рассказал, что для него значит Новосибирск.







Александр Балуев играет главную роль в постановке новосибирского театра «Красный факел» с сентября 2009 года — сейчас он прилетел на очередные спектакли 8 и 9 декабря.







«Знаете, если бы это для меня ничего не значило, наверное, всё это бы прекратилось гораздо раньше. А поскольку это происходит и я вижу, как народ ходит на этот спектакль, и полные залы все эти годы, я понимаю, что, наверное, моё присутствие здесь в этой истории имеет какое-то значение», — рассказал Балуев новосибирским журналистам перед спектаклем.







Кроме того, он решил отпраздновать юбилей (6 декабря ему исполнилось 60 лет) вместе с труппой «Красного факела». Как сообщил директор театра Александр Кулябин, актёру приготовили сюрприз на день рождения, но суть подарка пока не раскрывается.







Александр Балуев отметил, что часто проводит праздник на сцене.







«Наверное, [для меня это] привычно, потому что я, наверное, каждый свой день рождения стараюсь быть в театре, это моё место, я чувствую себя здесь комфортно, уютно и на том месте, на котором должен быть. Отдельно я никогда не праздную, я в этот день играю, как сейчас»,





— сказал артист.







Журналисты также спросили Балуева, успел ли актёр посмотреть Новосибирск за то время, что прилетает сюда на гастроли.







«Редко, честно скажу, потому что такой график, что я приезжаю, играю и улетаю.





Но было у меня посещение дельфинария вашего, я там с дельфинами познакомился, прекрасно поплавал с ними, они меня полечили, и я их, надеюсь тоже, я получил огромное удовольствие от этого», — ответил Александр Балуев.







На этой неделе в Новосибирске оказался ещё один знаменитый актёр — Жерар Депардье. Он побывал в продуктовом магазине, оформил прописку и решил заняться здесь бизнесом, связанным с производством продуктов питания, а также культурными проектами — в его планах съёмки цикла документальных фильмов о Сибири.

