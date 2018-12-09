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Над «Сибирским Моллом» поднялся столб дыма

На место выехали пожарные

На место выехали пожарные 
На место выехали пожарные 

Днём 9 декабря рядом с торговым центром «Сибирский Молл» загорелось здание на стройке — сейчас его тушат пожарные.


О загоревшемся здании у «Сибирского Молла» в редакцию НГС сообщили читатели — дым появился около 16:00. По информации очевидцев в паблике «ЧП Новосибирск» во «ВКонтакте», адрес загоревшегося здания — 1-й Кирзавод, 3.


По информации очевидцев, жильцам дома удалось выйти на улицу до того, как огонь охватил всё здание
По информации очевидцев, жильцам дома удалось выйти на улицу до того, как огонь охватил всё здание


По информации справочника 2ГИС, это одноэтажный частный дом, рядом также располагаются гаражи и строящиеся жилые высотки. Очевидцы сообщают в соцсетях, что загорелся не только дом, но и гараж с автомобилем внутри, но жильцы успели выйти на улицу. 


В ГУ МЧС России по Новосибирской области не смогли оперативно уточнить данные о пожаре.


Ранее в Центральном районе Новосибирска загорелся бизнес-центр «Золотой колос» — огонь задел кафе, расположенные в здании. 

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