Над «Сибирским Моллом» поднялся столб дыма

На место выехали пожарные

Днём 9 декабря рядом с торговым центром «Сибирский Молл» загорелось здание на стройке — сейчас его тушат пожарные.







О загоревшемся здании у «Сибирского Молла» в редакцию НГС сообщили читатели — дым появился около 16:00. По информации очевидцев в паблике «ЧП Новосибирск» во «ВКонтакте», адрес загоревшегося здания — 1-й Кирзавод, 3.







По информации очевидцев, жильцам дома удалось выйти на улицу до того, как огонь охватил всё здание





По информации справочника 2ГИС, это одноэтажный частный дом, рядом также располагаются гаражи и строящиеся жилые высотки. Очевидцы сообщают в соцсетях, что загорелся не только дом, но и гараж с автомобилем внутри, но жильцы успели выйти на улицу.







В ГУ МЧС России по Новосибирской области не смогли оперативно уточнить данные о пожаре.







Ранее в Центральном районе Новосибирска загорелся бизнес-центр «Золотой колос» — огонь задел кафе, расположенные в здании.