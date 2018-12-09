Над «Сибирским Моллом» поднялся столб дыма
На место выехали пожарные
Днём 9 декабря рядом с торговым центром «Сибирский Молл» загорелось здание на стройке — сейчас его тушат пожарные.
О загоревшемся здании у «Сибирского Молла» в редакцию НГС сообщили читатели — дым появился около 16:00. По информации очевидцев в паблике «ЧП Новосибирск» во «ВКонтакте», адрес загоревшегося здания — 1-й Кирзавод, 3.
По информации справочника 2ГИС, это одноэтажный частный дом, рядом также располагаются гаражи и строящиеся жилые высотки. Очевидцы сообщают в соцсетях, что загорелся не только дом, но и гараж с автомобилем внутри, но жильцы успели выйти на улицу.
В ГУ МЧС России по Новосибирской области не смогли оперативно уточнить данные о пожаре.
Ранее в Центральном районе Новосибирска загорелся бизнес-центр «Золотой колос» — огонь задел кафе, расположенные в здании.
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Мария Морсина
Фото vk.com/chp54 (1), читателя НГС (2)