«В –30 будем работать»: моржи сделали в Обском море постоянную прорубь

Новички смогут окунуться в прорубь под присмотром закалённых моржей

Новосибирские моржи-спортсмены сделали постоянную прорубь в Обском море, которая будет работать даже в 30-градусные морозы.







Плавательная дорожка длиной 12,5 метра и глубиной от 1,4 до 1,8 метра вместе с баней появилась недалеко от яхт-клуба «Маяк» в Советском районе Новосибирска, рассказал НГС аквайс-спортсмен, президент федерации «Белые медведи» Виталий Панасюк.







«Я могу других людей к этому приобщать, обучать, как правильно закаливаться, чтобы они себе ничего не отморозили, не простыли, а, наоборот, чтобы получили только бодрость, позитив и здоровье, эту работу будем вести. "Перворазникам" особое внимание, я их самолично сопровождаю — обязательно человек прогретый заходит, сухой, окунается быстро, руки-ноги в тёплую воду сразу на месте, чтобы он не заморозил ничего, потом одевается быстро во что-то лёгкое и идёт в баню», — пояснил корреспонденту НГС спортсмен.







На берегу работает баня, в которой можно согреться после заплыва





С 9 декабря дорожка-прорубь будет работать каждое воскресенье — с 10:30. По словам Панасюка, первое занятие бесплатно для всех желающих (в том числе детей в сопровождении взрослых), остальные будут платными — эти деньги уйдут на аренду бани.







Она будет работать до конца зимы — каждое воскресенье





«В –30 будем работать», — отметил Виталий Панасюк, добавив, что исключением для работы проруби будут морозы от –40 градусов.







Новосибирские моржи известны своей смелостью — ранее ещё один аквайс-спортсмен, Николай Глушков, поучаствовал в пробеге Омск — Сочи, посвящённом Олимпиаде. Он пробежал 3,7 тысячи километров в своей обычной форме — плавках, шапке, перчатках и кроссовках, несмотря на температуру, которая могла достигать 35 градусов мороза.

