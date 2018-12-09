эксперимент

Видео: новосибирский мастер сделал говорящие фигуры Трампа и Пушкина — они беседуют о мемах

Пушкин умеет пользоваться смартфоном, а Трамп говорит на русском

Скульптуры сделаны в человеческий рост
Скульптуры сделаны в человеческий рост

Новосибирская мастерская скульптуры и бутафории FreeArt изготовила роботизированные скульптуры Александра Пушкина и Дональда Трампа и заставила их поговорить друг с другом.


Фигуры президента США Дональда Трампа и русского поэта Александра Пушкина в мастерской сделали для закрытой выставки мемов в Москве, рассказал корреспонденту НГС скульптор и основатель студии бутафории Иван Плотников. Роботизированные скульптуры сделаны в натуральный рост — у Трампа 190 сантиметров, у Пушкина 167 сантиметров.


«Диалог написали заказчики — прислали аудио, и мы запрограммировали. Время изготовления — полтора месяца», — отметил мастер.


За минуту они успели поговорить об особенностях общения в интернете
За минуту они успели поговорить об особенностях общения в интернете


За минуту беседы Трамп и Пушкин успели обсудить особенности общения в интернете и некоторые из популярных мемов.


Мастера хотят доработать фигуры — добавить им умений
Мастера хотят доработать фигуры — добавить им умений


Сейчас фигуры всё ещё находятся в Москве, потом они приедут в Новосибирск на доработку — им добавят функционал и научат их новым диалогам, после чего они снова вернутся в Москву, на другую выставку.



Ранее в мастерской изготовили несколько десятков довольно реалистичных инопланетян — некоторые пришельцы умеют «дышать» и «моргать».

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