Видео: новосибирский мастер сделал говорящие фигуры Трампа и Пушкина — они беседуют о мемах
Пушкин умеет пользоваться смартфоном, а Трамп говорит на русском
Новосибирская мастерская скульптуры и бутафории FreeArt изготовила роботизированные скульптуры Александра Пушкина и Дональда Трампа и заставила их поговорить друг с другом.
Фигуры президента США Дональда Трампа и русского поэта Александра Пушкина в мастерской сделали для закрытой выставки мемов в Москве, рассказал корреспонденту НГС скульптор и основатель студии бутафории Иван Плотников. Роботизированные скульптуры сделаны в натуральный рост — у Трампа 190 сантиметров, у Пушкина 167 сантиметров.
«Диалог написали заказчики — прислали аудио, и мы запрограммировали. Время изготовления — полтора месяца», — отметил мастер.
За минуту беседы Трамп и Пушкин успели обсудить особенности общения в интернете и некоторые из популярных мемов.
Сейчас фигуры всё ещё находятся в Москве, потом они приедут в Новосибирск на доработку — им добавят функционал и научат их новым диалогам, после чего они снова вернутся в Москву, на другую выставку.
Ранее в мастерской изготовили несколько десятков довольно реалистичных инопланетян — некоторые пришельцы умеют «дышать» и «моргать».
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Мария Морсина
Фото и видео предоставлены Иваном Плотниковым, vk.com/freeart_nsk