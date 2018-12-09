«Десять градусов в помещении»: улица в Ленинском районе замёрзла без электричества
Жители улицы просидели больше 15 часов без света — от него зависит тепло в домах
Улица рядом с Димитровским мостом в Ленинском районе Новосибирска осталась без электричества с вечера 8 декабря — дома отапливаются газовыми котлами, поэтому без света они сильно остыли.
Электричество на улице 2-я Чулымская отключили около 20:00 вчера, 8 декабря, — и света нет до сих пор.
«Дома очень холодно, так как котлы не работают! Покушать не приготовить, дома ребенок-грудничок. "Электросети" на вопрос "Когда?" ничего не говорят, ещё и издеваются, говорят, что покупайте генератор и топитесь, он стоит
По словам жителя, в доме трёхмесячный ребёнок, поэтому семье особенно необходимо скорее восстановить электроснабжение.
«Этой зимой первый раз такое, прошлую зиму, может, раза два отключали, максимум часа на 4. Летом постоянно отключают, постоянно! Практически каждый день», — добавил новосибирец.
По информации муниципального портала Новосибирска, 8 домов на этой улице остались без света из-за аварийного повреждения кабеля. Ремонт должны закончить сегодня днём, сообщает сайт.
Дополнение: днём 9 декабря жители сообщили, что электричество вернулось.
Ранее большой посёлок в Советском районе остался без отопления из-за перебоев с электричеством — дома также отапливаются газовыми котлами, которые не работают без света.
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Мария Морсина
Фото предоставлено Андреем Ващуком