В Москве скончалась российская правозащитница Людмила Алексеева

Известная российская правозащитница скончалась на 92-м году жизни

Российская правозащитница часто попадала в больницу, врачи не раз спасали её в тяжелых ситуациях
Российская правозащитница часто попадала в больницу, врачи не раз спасали её в тяжелых ситуациях


В Москве скончалась старейшая российская правозащитница Людмила Алексеева, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, глава Московской Хельсинкской группы. Сообщение об этом было опубликовано вечером 8 декабря на официальном сайте Совета по правам человека (СПЧ).


«В последнее время ей было уже трудно справляться с болезнью, но дух её как всегда был гораздо крепче тела и гораздо сильнее любых болезней. Ещё вчера и позавчера она давала поручения своей помощнице Лене Блиновой, и эти поручения касались помощи другим людям. Она оставалась правозащитником до последних мгновений, она действительно положила свою жизнь за други своя. Сказать, что нам будет её не хватать — это ничего не сказать. Это страшная потеря для всего правозащитного движения России», — сказал глава СПЧ, Михаил Федотов, чьи слова приводятся на сайте.


Людмиле Алексеевой было 92 года. Она скончалась в палате московской городской клинической больницы № 15, в 19:30. Как сообщается на сайте СПЧ, правозащитница часто попадала в больницу, врачи не раз спасали её в самых тяжелых ситуациях. 


Как отмечается на сайте СПЧ, дело Людмилы Алексеевой будет продолжать и Московская Хельсинкская группа, и Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, и все правозащитное сообщество России.


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