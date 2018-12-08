Новосибирский диггер получил зачёт автоматом за спасение щенков

Преподаватель узнала, что её студент спас восемь щенков, и поставила автоматом зачёт по экологии

Диггер очень переживает за судьбу спасённых щенков и надеется, что скоро они найдут хозяев





Новосибирский диггер Евгений Кочкин получил зачёт по экологии автоматом за спасение щенков. Несколько дней назад Евгений спас восемь щенков, которые родились под бетонной плитой.





Преподаватель экологии увидела сюжет на телевидении о своём студенте, после чего написала одобрительное сообщение Евгению Кочкину. Но оказалось, что сюжет не имел отношения к спасению щенков, тогда диггер в личной переписке рассказал преподавателю, что недавно спас восемь щенков, после чего преподаватель написала: «Зачёт — автомат!»





«Получается, <...> вышел сюжет на телеканале "ОТР", но там было совсем про другое. И это попало в чат наших преподавателей. <...> У меня, конечно, и так по экологии четыре было, но всё же задачу мне облегчили, чтоб экзамен не сдавать. Может, конечно, что ещё скажут, я с того момента в колледже не был, так как после всей спасательной операции сильно приболел», — рассказал Евгений Кочкин корреспонденту НГС.





Преподаватель сообщила в личной переписке, что ставит Евгению зачёт автоматом





Корреспонденту НГС новосибирский диггер признался, что обрадовался этой новости, и отметил, что у него это первый автомат по экзамену за спасение животных.





По словам Евгения Кочкина, его очень волнует судьба спасённых животных, поскольку сейчас главная задача — найти собакам хозяев. Пока что они находятся на передержке в зоопарке, но за это надо платить 4500 рублей, а скоро придётся платить 9000 рублей.





«Съездили тут недавно в приют и посмотрели, как там сейчас чувствуют себя наши спасённые щенята. <...> Надеюсь, что каждый наш щеночек найдёт свою семью», — написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Евгений Кочкин.





В августе Евгений Кочкин спас щенка, который провалился в коллектор в Заельцовском районе Новосибирска.С первого раза пса спасти не удалось: тоннель оказался слишком узким, к тому же диггер отравился едким газом. Позже он повторно пошел на помощь четвероногому и вытащил его из коллектора.

