Фото: в Новосибирске открылись ёлочные базары
Один из них заметили возле «Ауры»
В Новосибирске начали работу ёлочные базары — несмотря на то, что официальная дата открытия была 1 декабря, на неделе их заметно не было.
Один из ёлочных базаров корреспондент НГС увидел сегодня, 8 декабря, возле ТРЦ «Аура».
На прошлой неделе мэрия Новосибирска назвала 42 места на муниципальной земле, где будут расположены ёлочные ярмарки. Также власти отмечали, что ёлочные базары будут размещаться и на частной земле, которая не входит в компетенцию мэрии.
НГС публикует карту базаров, которые будут работать по договору с мэрией.
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Елена Громкова
Фото Дарьи Януш
Карта Yandex.ru/maps