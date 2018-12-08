Фото: в Новосибирске открылись ёлочные базары

Один из них заметили возле «Ауры»

Один из первых ёлочных базаров открылся возле ТРЦ «Аура»





В Новосибирске начали работу ёлочные базары — несмотря на то, что официальная дата открытия была 1 декабря, на неделе их заметно не было.





Один из ёлочных базаров корреспондент НГС увидел сегодня, 8 декабря, возле ТРЦ «Аура».





На прошлой неделе мэрия Новосибирска назвала 42 места на муниципальной земле, где будут расположены ёлочные ярмарки. Также власти отмечали, что ёлочные базары будут размещаться и на частной земле, которая не входит в компетенцию мэрии.





НГС публикует карту базаров, которые будут работать по договору с мэрией.







