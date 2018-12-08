подробности

Новосибирцы увлеклись сегодняшним закатом и сделали множество снимков

Свои фото они прислали в редакцию НГС и выложили в соцсети

Закат на Плющихинском
Закат на Плющихинском


Сегодня вечером 8 декабря закат в Новосибирске впечатлил многих новосибирцев — они массово сделали снимки и выложили их в соцсетях.


«На Плющихинском всегда красивые закаты и рассветы», — написала в редакцию читательница Светлана, которая прислала несколько снимков.


Новосибирцы увлеклись сегодняшним закатом и сделали множество снимков


Другой читатель прислал в редакцию фото из центра Новосибирска.


Новосибирец снял закат из дома рядом с центральным парком
Новосибирец снял закат из дома рядом с центральным парком




Жители из других частей города тоже посчитали закат примечательным и опубликовали фотографии с ним в соцсетях.




Посмотреть эту публикацию в Instagram

Закат

Публикация от Ольга (@oluushka)





А тем, кто хочет посмотреть другие красивые фото, предлагаем открыть новость про раздачу кошек и собак — наш фотограф сделал много снимков.

Прочтений: 5394

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (9)9
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено