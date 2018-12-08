Новосибирцы увлеклись сегодняшним закатом и сделали множество снимков
Свои фото они прислали в редакцию НГС и выложили в соцсети
Сегодня вечером 8 декабря закат в Новосибирске впечатлил многих новосибирцев — они массово сделали снимки и выложили их в соцсетях.
«На Плющихинском всегда красивые закаты и рассветы», — написала в редакцию читательница Светлана, которая прислала несколько снимков.
Другой читатель прислал в редакцию фото из центра Новосибирска.
Жители из других частей города тоже посчитали закат примечательным и опубликовали фотографии с ним в соцсетях.
А тем, кто хочет посмотреть другие красивые фото, предлагаем открыть новость про раздачу кошек и собак — наш фотограф сделал много снимков.
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Елена Громкова
Фото читателей (1-3), instagram.com