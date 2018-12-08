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Хоккей: «Сибирь» собрала полный стадион и проиграла челябинскому «Трактору»

Новосибирцы пропустили на последних секундах овертайма

В прошлый раз «Сибирь» встречалась с «Трактором» в Челябинске
В прошлый раз «Сибирь» встречалась с «Трактором» в Челябинске


Сегодня, 8 декабря, в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» проиграла челябинскому «Трактору» со счётом 1:2.


Матч прошёл в Новосибирске, утром перед игрой представители клуба в официальной группе в соцсети «ВКонтакте» отмечали, что все билеты на игру проданы.


Счёт в первом периоде открыли гости: они забросили шайбу на восьмой минуте. Шайба «Сибири» также в первом игровом отрезке побывала в воротах противника, но её судьи не засчитали.


«Шайба коснулась заградительной сетки (то есть покинула пределы игровой площадки. — Прим. ред.) за несколько мгновений до взятия ворот, гола нет», — отмечается в онлайн-трансляции на сайте «Сибири».



Во втором периоде новосибирцам удалось сравнять счёт: отличился Владимир Первушин, ему ассистировал Глеб Зырянов — 1:1.



В третьем периоде счёт не изменился. В овертайме у «Сибири» был шанс выиграть: на 62-й минуте гости получили удаление, но большинством новосибирцы не воспользовались. Зато когда удаление получила «Сибирь», гости реализовали численное преимущество — новосибирцы пропустили вторую шайбу.



В прошлый раз команды встречались в середине октября в Челябинске — игра перешла в овертайм, и новосибирцы уступили в серии буллитов.

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