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Мандаринки с конфетами: сибирских солдат перевели на новогоднее и зимнее меню

Из-за морозов в рацион военных также ввели витаминные салаты

Военных порадовали сладостями и фруктами
Военных порадовали сладостями и фруктами


В Сибири из-за морозной погоды для военнослужащих модифицировали рацион питания.


«Во время приема пищи личный состав получает не только лук, чеснок и сало, которые способствуют повышению калорийности, но и апельсины, мандарины и яблоки. Кроме того, солдаты могут на выбор взять несколько витаминных салатов, которые готовятся только из свежих овощей.


Также каждый получает сладости в виде конфет или печенья и витаминизированные соки», 


— говорится в сообщении пресс-службы Центрального военного округа.


Кроме того, в ноябре все военнослужащие соединений и воинских частей общевойскового объединения Центрального военного округа в Сибири поставили вакцины от гриппа.


Также на этой неделе из-за морозов сибирские военные стали реже устраивать построения на улице.

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