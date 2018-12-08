Мандаринки с конфетами: сибирских солдат перевели на новогоднее и зимнее меню

Военных порадовали сладостями и фруктами





В Сибири из-за морозной погоды для военнослужащих модифицировали рацион питания.







«Во время приема пищи личный состав получает не только лук, чеснок и сало, которые способствуют повышению калорийности, но и апельсины, мандарины и яблоки. Кроме того, солдаты могут на выбор взять несколько витаминных салатов, которые готовятся только из свежих овощей.





Также каждый получает сладости в виде конфет или печенья и витаминизированные соки»,





— говорится в сообщении пресс-службы Центрального военного округа.





Кроме того, в ноябре все военнослужащие соединений и воинских частей общевойскового объединения Центрального военного округа в Сибири поставили вакцины от гриппа.





Также на этой неделе из-за морозов сибирские военные стали реже устраивать построения на улице.