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Появилось видео, на котором внедорожник «Пежо» сбил девочку под Новосибирском

Запись обнародовал владелец камеры видеонаблюдения

Авария случилась вчера в 18 часов
Авария случилась вчера в 18 часов


Владелец камер на одном из зданий в посёлке Линёво опубликовал видео вчерашнего ДТП, во время которого внедорожник сбил 4-летнюю девочку.


ДТП произошло вечером накануне, по информации полиции, водитель пытался скрыться после аварии.


НГС публикует видео с аварией и предупреждает, что ролик содержит шокирующие кадры.



«48-летний водитель, управляя автомобилем Peugeot 4007, двигался по улице проспект Мира и у дома № 42/1 допустил наезд на 4-летнюю девочку, которая совместно с матерью переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП ребенок получил различные травмы, бригада скорой помощи доставила его в медицинское учреждение», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.


Водитель иномарки попытался скрыться, но полицейские задержали его во дворе дома № 42 на проспекте Мира. На него составили административные протоколы за отказ от медосвидетельствования и оставления места ДТП. Водитель задержан.

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