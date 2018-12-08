Появилось видео, на котором внедорожник «Пежо» сбил девочку под Новосибирском

Авария случилась вчера в 18 часов





Владелец камер на одном из зданий в посёлке Линёво опубликовал видео вчерашнего ДТП, во время которого внедорожник сбил 4-летнюю девочку.





ДТП произошло вечером накануне, по информации полиции, водитель пытался скрыться после аварии.





НГС публикует видео с аварией и предупреждает, что ролик содержит шокирующие кадры.









«48-летний водитель, управляя автомобилем Peugeot 4007, двигался по улице проспект Мира и у дома № 42/1 допустил наезд на 4-летнюю девочку, которая совместно с матерью переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП ребенок получил различные травмы, бригада скорой помощи доставила его в медицинское учреждение», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.



