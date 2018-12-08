Появилось видео, на котором внедорожник «Пежо» сбил девочку под Новосибирском
Запись обнародовал владелец камеры видеонаблюдения
Владелец камер на одном из зданий в посёлке Линёво опубликовал видео вчерашнего ДТП, во время которого внедорожник сбил 4-летнюю девочку.
ДТП произошло вечером накануне, по информации полиции, водитель пытался скрыться после аварии.
НГС публикует видео с аварией и предупреждает, что ролик содержит шокирующие кадры.
«48-летний водитель, управляя автомобилем Peugeot 4007, двигался по улице проспект Мира и у дома
Водитель иномарки попытался скрыться, но полицейские задержали его во дворе дома
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Елена Громкова
Фото vk.com/k.shaymardanov