«Наш сын не убийца»: толпа новосибирцев потребовала освободить осужденного за смерть соседа
В Первомайском сквере прошёл пикет в поддержку Александра Овсянникова
Сегодня, 8 декабря, в Первомайском сквере прошёл пикет в поддержку Александра Овсянникова, осужденного на 7,5 лет колонии строгого режима за смерть соседа Дениса Ивлева, которая произошла два года назад.
По оценке корреспондента НГС, в Первомайском сквере собралось порядка 100 горожан с плакатами: «Свободу Александру Овсянникову», «Наш сын не убийца», «Правда на нашей стороне», «Фемида открой глаза», «Нет вранью и беззаконию», «Долой беззаконие и беспредел в судебной системе», «Суд — есть, правосудия — нет», «Сегодня судят Овсянникова, завтра на его месте можешь оказаться ты», «Суд защищён законом, а кто защитит нас» и так далее.
По приговору суда, Овсянников ударил Ивлева об опору козырька подъезда — тот скончался через две недели. Однако соседи и родственники уверены в невиновности осуждённого, а свидетели драки и вовсе уверяют, что он дрался не с самим погибшим, а с его другом.
«Половину людей мы не знаем совершенно, — рассказал корреспонденту НГС друг семьи Сергей Воронов. — Те люди, которые на НГС прочитали новости, пришли сюда вместе с нами, изъявили желание поучаствовать в пикете».
Жена Александра Екатерина Овсянникова рассказала корреспонденту НГС, что сейчас они ждут 21 декабря — в этот день пройдёт апелляционный суд по делу. «Хочется уже поставить точку в этой истории, хочется справедливости, — объяснила Екатерина. — Так жить невозможно, мы всё в том же состоянии подвешенном, нервозном, полное непонимание происходящего, полное вообще».
«Мы не живём, а, так, существуем, — признались родители осужденного Сергей и Ольга Овсянникова. — Слёзы с утра до вечера. У нас дети воспитаны не по тюрьмам сидеть, а нормальные люди. [Александр] справедливый пацан, он никогда никого не обидит. С 18 лет как за баранку сел, на фуре работал. Не пьяница, не алкаш никакой. Серьёзный пацан. У него трое детей, квартира, ипотеку ещё не выплатили».
В пикете помимо близких и коллег Александра участвовали горожане, которые не были лично знакомы с Овсянниковым. «Я про него из соцсетей узнала, мне просто жалко человека, — объяснила корреспонденту НГС сибирячка Кристина Огаркова. — Его просто так посадили, а у него семья растёт, три ребёнка».
По словам Екатерины Овсянниковой, сегодня прошло ещё два пикета в поддержку Александра — на Бердском шоссе, где собрались 18 коллег-дальнобойщиков осужденного, и в Сузуне, на родине Овсянникова.
Два года назад новосибирцы собирались в поддержку Виктора Ганчара, осужденного на 7 лет за смерть пьяного незнакомца, пытавшегося ворваться к нему в квартиру. За смерть соседа, который пытался попасть к нему в квартиру, суд признал Виктора Ганчара виновным по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», но прекратил уголовное преследование из-за истечения срока давности.
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Алёна Истомина
Фото автора