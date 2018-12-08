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«Наш сын не убийца»: толпа новосибирцев потребовала освободить осужденного за смерть соседа

В Первомайском сквере прошёл пикет в поддержку Александра Овсянникова

Суд приговорил Александра Овсянникова к 7,5 годам колонии строгого режима 
Суд приговорил Александра Овсянникова к 7,5 годам колонии строгого режима 

Сегодня, 8 декабря, в Первомайском сквере прошёл пикет в поддержку Александра Овсянникова, осужденного на 7,5 лет колонии строгого режима за смерть соседа Дениса Ивлева, которая произошла два года назад. 


Очевидцы утверждают, что Овсянников дрался не с погибшим соседом, а с его другом
Очевидцы утверждают, что Овсянников дрался не с погибшим соседом, а с его другом


По оценке корреспондента НГС, в Первомайском сквере собралось порядка 100 горожан с плакатами: «Свободу Александру Овсянникову», «Наш сын не убийца», «Правда на нашей стороне», «Фемида открой глаза», «Нет вранью и беззаконию», «Долой беззаконие и беспредел в судебной системе», «Суд — есть, правосудия — нет», «Сегодня судят Овсянникова, завтра на его месте можешь оказаться ты», «Суд защищён законом, а кто защитит нас» и так далее. 


По приговору суда, Овсянников ударил Ивлева об опору козырька подъезда — тот скончался через две недели. Однако соседи и родственники уверены в невиновности осуждённого, а свидетели драки и вовсе уверяют, что он дрался не с самим погибшим, а с его другом


В пикете приняло участия порядка 100 новосибирцев
В пикете приняло участия порядка 100 новосибирцев


«Половину людей мы не знаем совершенно, — рассказал корреспонденту НГС друг семьи Сергей Воронов. — Те люди, которые на НГС прочитали новости, пришли сюда вместе с нами, изъявили желание поучаствовать в пикете». 


Жена Александра Екатерина Овсянникова пришла на пикет вместе со старшей дочерью Полиной
Жена Александра Екатерина Овсянникова пришла на пикет вместе со старшей дочерью Полиной


Жена Александра Екатерина Овсянникова рассказала корреспонденту НГС, что сейчас они ждут 21 декабря — в этот день пройдёт апелляционный суд по делу. «Хочется уже поставить точку в этой истории, хочется справедливости, — объяснила Екатерина. — Так жить невозможно, мы всё в том же состоянии подвешенном, нервозном, полное непонимание происходящего, полное вообще». 


Сергей и Ольга Овсянникова надеются, что суд пересмотрит дело их сына
Сергей и Ольга Овсянникова надеются, что суд пересмотрит дело их сына


«Мы не живём, а, так, существуем, — признались родители осужденного Сергей и Ольга Овсянникова. — Слёзы с утра до вечера. У нас дети воспитаны не по тюрьмам сидеть, а нормальные люди. [Александр] справедливый пацан, он никогда никого не обидит. С 18 лет как за баранку сел, на фуре работал. Не пьяница, не алкаш никакой. Серьёзный пацан. У него трое детей, квартира, ипотеку ещё не выплатили». 


Поддержать Овсянникова приехали его коллеги-дальнобойщики
Поддержать Овсянникова приехали его коллеги-дальнобойщики


В пикете помимо близких и коллег Александра участвовали горожане, которые не были лично знакомы с Овсянниковым. «Я про него из соцсетей узнала, мне просто жалко человека, — объяснила корреспонденту НГС сибирячка Кристина Огаркова. — Его просто так посадили, а у него семья растёт, три ребёнка». 


Кристина Огаркова жалеет Овсянникова и его семью
Кристина Огаркова жалеет Овсянникова и его семью


По словам Екатерины Овсянниковой, сегодня прошло ещё два пикета в поддержку Александра — на Бердском шоссе, где собрались 18 коллег-дальнобойщиков осужденного, и в Сузуне, на родине Овсянникова. 


21 декабря по делу будет апелляция
21 декабря по делу будет апелляция


На пикете были люди, которые не были знакомы с Алексанром Овсянниковым
На пикете были люди, которые не были знакомы с Алексанром Овсянниковым


Два года назад новосибирцы собирались в поддержку Виктора Ганчара, осужденного на 7 лет за смерть пьяного незнакомца, пытавшегося ворваться к нему в квартиру. За смерть соседа, который пытался попасть к нему в квартиру, суд признал Виктора Ганчара виновным по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», но прекратил уголовное преследование из-за истечения срока давности.

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