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ОМОН забрал две осколочные гранаты из овощехранилища в Кировском районе

Также на месте Росгвардия нашла запалы к гранатам

Обе гранаты оказались полевыми
Обе гранаты оказались полевыми


Накануне новосибирская Росгвардия получила вызов на улицу Саввы Кожевникова — там нашлись взрывоопасные предметы.


Полицейские попросили у Росгвардии выделить специалистов инженерно-технического отделения ОМОН для «обследования предметов, конструктивно схожих с гранатами, обнаруженных в овощехранилище по улице Саввы Кожевникова», — сообщили в пресс-службе Росгвардии по Новосибирской области.


На месте сотрудники ОМОН нашли две ручные осколочные гранаты РГО и запалы к ним.


Выяснилось, что эти предметы обнаружила пожилая хозяйка овощехранилища во время уборки помещения. Она предположила, что гранаты могли принадлежать ее покойному супругу.


«По результатам осмотра специалисты — взрывотехники ОМОН, перевели взрывоопасные предметы в безопасное состояние и передали их следственно-оперативной группе для проведения дальнейших следственных действий», — уточнили в пресс-службе Росгвардии.


Опасные предметы хозяйка овощехранилища нашла во время уборки
Опасные предметы хозяйка овощехранилища нашла во время уборки


Вместе с гранатами нашлись два запала
Вместе с гранатами нашлись два запала


В сентябре новосибирские полицейские и взрывотехники обследовали гранату, найденную в гаражах на улице Блюхера.

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