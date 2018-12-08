ОМОН забрал две осколочные гранаты из овощехранилища в Кировском районе

Также на месте Росгвардия нашла запалы к гранатам

Обе гранаты оказались полевыми





Накануне новосибирская Росгвардия получила вызов на улицу Саввы Кожевникова — там нашлись взрывоопасные предметы.





Полицейские попросили у Росгвардии выделить специалистов инженерно-технического отделения ОМОН для «обследования предметов, конструктивно схожих с гранатами, обнаруженных в овощехранилище по улице Саввы Кожевникова», — сообщили в пресс-службе Росгвардии по Новосибирской области.





На месте сотрудники ОМОН нашли две ручные осколочные гранаты РГО и запалы к ним.





Выяснилось, что эти предметы обнаружила пожилая хозяйка овощехранилища во время уборки помещения. Она предположила, что гранаты могли принадлежать ее покойному супругу.





«По результатам осмотра специалисты — взрывотехники ОМОН, перевели взрывоопасные предметы в безопасное состояние и передали их следственно-оперативной группе для проведения дальнейших следственных действий», — уточнили в пресс-службе Росгвардии.





Опасные предметы хозяйка овощехранилища нашла во время уборки





Вместе с гранатами нашлись два запала





В сентябре новосибирские полицейские и взрывотехники обследовали гранату, найденную в гаражах на улице Блюхера.