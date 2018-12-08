Выбирай любого: в центре Новосибирска провели бесплатную раздачу котов
НГС публикует подборку с фотографиями милых домашних животных
Сегодня, 8 декабря, благотворительный фонд помощи животным «Варежка» организовал выставку-раздачу кошек и собак.
Подобные выставки-раздачи фонд «Варежка» проводит периодически — в прошлом году НГС также рассказывал о таком мероприятии.
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Елена Громкова
Фото Ольги Бурлаковой