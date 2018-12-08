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Выбирай любого: в центре Новосибирска провели бесплатную раздачу котов

НГС публикует подборку с фотографиями милых домашних животных

Выставка началась сегодня в 11 часов  утра
Выставка началась сегодня в 11 часов  утра


Сегодня, 8 декабря, благотворительный фонд помощи животным «Варежка» организовал выставку-раздачу кошек и собак.


На выставку привезли кошек и собак, которым нужны хозяева
На выставку привезли кошек и собак, которым нужны хозяева


Питомца можно было забрать прямо с выставки
Питомца можно было забрать прямо с выставки


У всех зверей на выставке непростая судьба: кто-то потерялся, кого-то бросили предыдущие хозяева
У всех зверей на выставке непростая судьба: кто-то потерялся, кого-то бросили предыдущие хозяева


По правилам выставки, всех животных отдают по договору, чтобы была возможность интересоваться в дальнейшем их судьбой
По правилам выставки, всех животных отдают по договору, чтобы была возможность интересоваться в дальнейшем их судьбой


Все животные на выставке кастрированы, привиты, обработаны от паразитов, имеют микрочип или клеймо
Все животные на выставке кастрированы, привиты, обработаны от паразитов, имеют микрочип или клеймо


Поэтому тот, кто решил забрать с собой кошку, должен был прийти с паспортом и переноской
Поэтому тот, кто решил забрать с собой кошку, должен был прийти с паспортом и переноской


Для потенциальных владельцев собак другое требование — паспорт и поводок
Для потенциальных владельцев собак другое требование — паспорт и поводок


По информации на 16 часов, с выставки забрали 1 собаку и 14 кошек
По информации на 16 часов, с выставки забрали 1 собаку и 14 кошек


Всего на выставку привезли 50 собак  и кошек
Всего на выставку привезли 50 собак  и кошек


Выбирай любого: в центре Новосибирска провели бесплатную раздачу котов


Выбирай любого: в центре Новосибирска провели бесплатную раздачу котов


Выставка-раздача завершится сегодня в 19 часов
Выставка-раздача завершится сегодня в 19 часов


Подобные выставки-раздачи фонд «Варежка» проводит периодически — в прошлом году НГС также рассказывал о таком мероприятии.

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