120 метеоров в час: в небе над Новосибирском начался яркий звёздный дождь
Максимум метеорного потока ожидается на следующей неделе
В небе над Новосибирском наступает активность мощного регулярного метеорного потока под названием Геминиды, связанного с небольшим астероидом Фаэтон 3200.
«Его максимум приходится на 14 декабря 19 часов 30 минут. Наблюдать его можно в период с 4 по 17 декабря. Радиант потока (точка, из которой, как нам кажется, вылетают метеоры) расположен в созвездии Близнецов, около двух его самых ярких звезд — Кастора и Поллукса. Но не следует смотреть на сам радиант, нужно, чтобы он был в поле зрения, а взгляд направлять слева и справа от радианта. Созвездие выходит из-за горизонта вечером и находится высоко над горизонтом всю ночь», — рассказала корреспонденту НГСсотрудница учебно-научного центра «Планетарий» СГУГиТ Виктория Дамм.
В максимуме потока ожидается около 120 метеоров в час.
Они отличаются своей яркостью и медленной скоростью пролета, таким образом, в отличие от быстрых Персеид, можно отчетливо увидеть частичку желтого цвета, отмечает Виктория Дамм.
Наблюдения можно проводить не только в максимум потока, но и в остальные дни. В этом году благоприятна первая половина активности Геменид, так как 7 декабря близко к началу активности потока, новолуние.
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Елена Громкова
Фото предоставлено Ольгой Сивяковой