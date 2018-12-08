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В Новосибирске заметили миниатюрных хищных птиц — они пожирают снегирей и воробьёв

Горожане заметили на улицах города воробьиных сычей

Воробьиные сычи питаются снегирями и воробьями
Воробьиные сычи питаются снегирями и воробьями


Горожане заметили в Новосибирске маленьких хищных птиц, которые нападают на снегирей и воробьёв, — маленькие воробьиные сычи встречаются в городе очень редко.


Фотографии небольшой птицы в редакцию НГС прислал читатель Андрей Поляков.


«В одном из парков Новосибирска. Заметил её благодаря синицам, они её обступили и ругались. Я сначала подумал, что это дрозд-рябинник некрупный нахохлился. Только в объектив разглядел, что это не дрозд. Птичка маленькая, меньше голубя, как мелкий дрозд-рябинник», — написал в редакцию НГС читатель Андрей Поляков, прикрепив к своему сообщению несколько фотографий.


Воробьиные сычи редко встречаются в окрестностях Новосибирска
Воробьиные сычи редко встречаются в окрестностях Новосибирска


Как рассказал корреспонденту НГС орнитолог Алексей Яновский, воробьиные сычи очень редко встречаются в Новосибирске.


«Они считаются редким видом. Летом они тоже очень редко встречаются, во время гнездования. Птица маленькая, размером с ладонь. Питаются, как правило, снегирями и воробьями, мелкими птицами», — рассказал корреспонденту НГС орнитолог Алексей Яновский.


В сентябре в Новосибирске заметили раздобревших перепелов — небольшие птицы сделали короткую остановку в городе и продолжили свою миграцию к местам зимовок. А одними из первых Новосибирск покинули стрижи — птицы начали улетать в середине августа.

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