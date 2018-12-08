«Вы серьёзно? Суббота в 11 утра»: на Большевистской собралась пробка
Пробка на Большевистской составила 6 баллов
Сегодня утром 8 декабря автомобилисты попали в пробку на Большевистской — несмотря на выходной день загруженность дороги оказалась высокой.
Очевидцы в сервисе 2ГИС отмечают дорожное происшествие в среднем ряду на перекрёстке с Добролюбова.
«Неожиданно плотное движение сейчас на Большевистской улице. Загруженность магистрали в центре — 6 баллов, что на 3 балла выше обычного», — отмечает «Яндекс», по данным сервиса, такая ситуация сформировалась ещё до 11 утра.
Также своё недоумение высказывают водители. «Вы серьёзно?! Суббота в 11 утра...», — пишут очевидцы в 2ГИС.
4 декабря большой затор собрался на Большевистской — при движении в сторону центра — пробка растянулась на 7 километров.
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Елена Громкова
Скриншоты 2ГИС