«Вы серьёзно? Суббота в 11 утра»: на Большевистской собралась пробка

Для выходного дня движение на Большевистской оказалось плотным





Сегодня утром 8 декабря автомобилисты попали в пробку на Большевистской — несмотря на выходной день загруженность дороги оказалась высокой.





Очевидцы в сервисе 2ГИС отмечают дорожное происшествие в среднем ряду на перекрёстке с Добролюбова.





«Неожиданно плотное движение сейчас на Большевистской улице. Загруженность магистрали в центре — 6 баллов, что на 3 балла выше обычного», — отмечает «Яндекс», по данным сервиса, такая ситуация сформировалась ещё до 11 утра.





Также своё недоумение высказывают водители. «Вы серьёзно?! Суббота в 11 утра...», — пишут очевидцы в 2ГИС.













4 декабря большой затор собрался на Большевистской — при движении в сторону центра — пробка растянулась на 7 километров.