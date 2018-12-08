Шимпанзе впервые увидели снег в новосибирском зоопарке — они попробовали его на вкус

Шимпанзе Филя и Люся познакомились со снегом





Новосибирский зоопарк продолжил удивлять своих обезъян снегом — на этот раз эксперимент поставили на паре шимпанзе, которых зовут Филя и Люся.





Сотрудники зоопарка опубликовали ролик, на котором в вольер шимпанзе насыпали небольшую горку снега. Филя и Люся по очереди хватают снег и даже пробуют его на вкус.









В прошлый раз снег положили в клетку с беличьими саймири — эти обезьянки не решились попробовать снег, но всё равно изучали его.





«Раз в неделю из глубины леса, прилегающего к зоопарку, в целях обогащения среды мы приносим несколько снежков в вольеры наших подопечных. Обезьяны пробуют снежок на вкус, трогают руками и наблюдают за тем, как он исчезает», — сообщали прежде в зоопарке.