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Шимпанзе впервые увидели снег в новосибирском зоопарке — они попробовали его на вкус

Снег насыпали животным в тёплый вольер

Шимпанзе Филя и Люся познакомились со снегом
Шимпанзе Филя и Люся познакомились со снегом


Новосибирский зоопарк продолжил удивлять своих обезъян снегом — на этот раз эксперимент поставили на паре шимпанзе, которых зовут Филя и Люся.


Сотрудники зоопарка опубликовали ролик, на котором в вольер шимпанзе насыпали небольшую горку снега. Филя и Люся по очереди хватают снег и даже пробуют его на вкус.



В прошлый раз снег положили в клетку с беличьими саймири — эти обезьянки не решились попробовать снег, но всё равно изучали его


«Раз в неделю из глубины леса, прилегающего к зоопарку, в целях обогащения среды мы приносим несколько снежков в вольеры наших подопечных. Обезьяны пробуют снежок на вкус, трогают руками и наблюдают за тем, как он исчезает», — сообщали прежде в зоопарке. 

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