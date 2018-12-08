В Новосибирской области водитель сбил ребёнка на пешеходном переходе и попытался скрыться
Пострадавшая девочка находится в реанимации
В посёлке Линёво Новосибирской области вечером, 7 декабря, произошло ДТП, в котором пострадала маленькая девочка.
В полиции факт подтвердили и пояснили, что была сбита девочка 2014 года рождения. «Известно, что был совершён наезд. Водитель автомобиля «Пежо» в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Девочка шла с мамой. <…> Девочка сейчас в реанимации. С места ДТП изначально водитель скрылся, потом был задержан», — рассказали корреспонденту НГС в отделе информации и общественных связей ГУ МВД по Новосибирской области.
По словам дежурного, в отношении подозреваемого составлено два административных протокола: за отказ от медицинского освидетельствования и за оставление места ДТП. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.
В конце ноября переходивший дорогу ребёнок попал под машину в шести метрах от «зебры» в Калининском районе.
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Александра Трофименко
Фото Алексея Кривенко