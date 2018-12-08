«Думал, что морж»: неадекватный голый мужчина попал под машину в Новосибирске

Сотрудники полиции передали пострадавшего медикам.





Поздно вечером в пятницу, 7 декабря, жители Новосибирска заметили мужчину, который бегал по улице практически без одежды.







«Я его видел, когда он бегал на парковки возле голоден парка. <…>Думал, что [он] морж», — пояснил в личной переписке во «Вконтакте» очевидец.







В полиции подтвердили информацию о неадекватном человеке в Калининском районе. «Известно, что на улице Курчатова, 1/2 произошло дорожно-транспортное происшествие, где пока не установлено, каким автомобилем <…> (информация еще не поступила в дежурную часть, не еще не подтвердили, какой автомобиль) <…> был сбит пешеход. В настоящее время данный мужчина бригадой скорой помощи доставлен в медицинское учреждение. Сотрудники ДПС на место происшествия выезжали. Насколько известно, мужчина бегал по дороге беспорядочно, находился в неадекватном состоянии, был без верхней одежды. В настоящее время он в медицинском учреждении находится», — рассказал дежурный сотрудник Отдела информации и общественных связей ГУ МВД по Новосибирской области.







Больше подробностей о происшествии корреспонденту НГС обещали предоставить утром. По сообщению очевидцев в социальных сетях, под машину потерпевший бросился сам.







В апреле неадекватный мужчина ходил по улице с ножом и пугал прохожих на улице Дуси Ковальчук.



