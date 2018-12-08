В Октябрьском районе 15 домов остались без воды из-за частной врезки в водопровод
Аварию планируют устранить днём 8 декабря
Вечером в пятницу, 7 декабря, произошло аварийное отключение холодной воды в частных домах Октябрьского района Новосибирска.
«[Произошло] аварийное отключение, 7 декабря в 19:00 отключили. И дата окончания отключения — 8 декабря», — сообщили корреспонденту НГС в единой дежурно-диспетчерской службе Новосибирска.
По данным МУП «Горводоканал», отключение произошло из-за частной врезки в водопровод по адресу Новый переулок, 3. Без вод остались 15 домов.
В среду, 21 ноября, несколько домов в в элитном микрорайоне «Европейский берег» остались без воды из-за утечки в пожарном гидранте.
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Александра Трофименко
Фото из архива НГС (1), скриншот 051.novo-sibirsk.ru (2)