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В Октябрьском районе 15 домов остались без воды из-за частной врезки в водопровод

Аварию планируют устранить днём 8 декабря

Аварийная бригада продолжает устранять последствия аварии.
Аварийная бригада продолжает устранять последствия аварии.


Вечером в пятницу, 7 декабря, произошло аварийное отключение холодной воды в частных домах Октябрьского района Новосибирска.


«[Произошло] аварийное отключение, 7 декабря в 19:00 отключили. И дата окончания отключения — 8 декабря», — сообщили корреспонденту НГС в единой дежурно-диспетчерской службе Новосибирска.


По данным МУП «Горводоканал», отключение произошло из-за частной врезки в водопровод по адресу Новый переулок, 3. Без вод остались 15 домов.



Пятнадцать частных домов остались без холодной воды.
Пятнадцать частных домов остались без холодной воды.




В среду, 21 ноября, несколько домов в в элитном микрорайоне «Европейский берег» остались без воды из-за утечки в пожарном гидранте.


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