Пятница не задалась: новосибирцы встали в глухую пробку на Объединения из-за аварии

Новосибирцы уже больше двух часов стоят в пробке

Из-за ДТП на железнодорожном переезде машины встали в затяжную пробку
Из-за ДТП на железнодорожном переезде машины встали в затяжную пробку


Сегодня вечером на улице Объединения авария парализовала движение — из-за ДТП на железнодорожном переезде машины встали в затяжную пробку.


Об этом в 18:58 в редакцию НГС сообщил, не представляясь, читатель. «Вот уже час, как пытаюсь попасть на посёлок Северный. Из-за аварии возле ж/д переезда на улице Объединения парализовало движение в обоих направлениях», — рассказал читатель.


По его словам, движение также было затруднено от ДК Горького на улице Богдана Хмельницкого, а также на улице Георгия Колонды. «Попасть на посёлок Северный другими путями невозможно, нет других вариантов», — пожаловался читатель.


По информации сервиса Яндекс.Пробки, на 21:16 пробка сохранялась, а скорость движения не превышала 3 км/ч.


Скорость движения не превышает 3 км/ч
Скорость движения не превышает 3 км/ч


Также в пробке продолжают стоять прилегающие улицы: Рекордный переулок, улица Учительская и частично улица Георгия Колонды.


Сегодня на улице Восход в Октябрьском районе Новосибирска притёрлись два автобуса и один троллейбус, полностью заблокировав движение в сторону Коммунального моста.

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