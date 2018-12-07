Пятница не задалась: новосибирцы встали в глухую пробку на Объединения из-за аварии

Новосибирцы уже больше двух часов стоят в пробке

Из-за ДТП на железнодорожном переезде машины встали в затяжную пробку





Сегодня вечером на улице Объединения авария парализовала движение — из-за ДТП на железнодорожном переезде машины встали в затяжную пробку.





Об этом в 18:58 в редакцию НГС сообщил, не представляясь, читатель. «Вот уже час, как пытаюсь попасть на посёлок Северный. Из-за аварии возле ж/д переезда на улице Объединения парализовало движение в обоих направлениях», — рассказал читатель.





По его словам, движение также было затруднено от ДК Горького на улице Богдана Хмельницкого, а также на улице Георгия Колонды. «Попасть на посёлок Северный другими путями невозможно, нет других вариантов», — пожаловался читатель.





По информации сервиса Яндекс.Пробки, на 21:16 пробка сохранялась, а скорость движения не превышала 3 км/ч.





Скорость движения не превышает 3 км/ч





Также в пробке продолжают стоять прилегающие улицы: Рекордный переулок, улица Учительская и частично улица Георгия Колонды.





Сегодня на улице Восход в Октябрьском районе Новосибирска притёрлись два автобуса и один троллейбус, полностью заблокировав движение в сторону Коммунального моста.