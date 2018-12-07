Пятница не задалась: новосибирцы встали в глухую пробку на Объединения из-за аварии
Новосибирцы уже больше двух часов стоят в пробке
Сегодня вечером на улице Объединения авария парализовала движение — из-за ДТП на железнодорожном переезде машины встали в затяжную пробку.
Об этом в 18:58 в редакцию НГС сообщил, не представляясь, читатель. «Вот уже час, как пытаюсь попасть на посёлок Северный. Из-за аварии возле ж/д переезда на улице Объединения парализовало движение в обоих направлениях», — рассказал читатель.
По его словам, движение также было затруднено от ДК Горького на улице Богдана Хмельницкого, а также на улице Георгия Колонды. «Попасть на посёлок Северный другими путями невозможно, нет других вариантов», — пожаловался читатель.
По информации сервиса Яндекс.Пробки, на 21:16 пробка сохранялась, а скорость движения не превышала 3 км/ч.
Также в пробке продолжают стоять прилегающие улицы: Рекордный переулок, улица Учительская и частично улица Георгия Колонды.
Сегодня на улице Восход в Октябрьском районе Новосибирска притёрлись два автобуса и один троллейбус, полностью заблокировав движение в сторону Коммунального моста.
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Дмитрий Здорников, Александр Сильченко
Фото Анны Золотовой, yandex.ru/maps