По Новосибирску пройдёт эстафета огня: из-за неё перекроют улицы

Факелоносцы пробегут по городу больше двух с половиной километров

Огонь Универсиады приедет в Новосибирск из Алтайского края — там на минувших выходных тоже прошла эстафета





Во вторник, 11 декабря, Новосибирск примет эстафету огня XXIX Зимней универсиады: ради бегунов с факелами в городе перекроют несколько улиц.







«Перекрытие будет организовано на минимальное время — около 30–40 минут для каждого участка эстафеты», — сообщили в пресс-центре мэрии города.







На левом берегу в период с 11:00 до 13:00 будет временно закрыт проезд:







— по проспекту Карла Маркса от Космической до площади Лыщинского;



— по Геодезической от Блюхера до Новогодней;



— по Немировича-Данченко от площади Лыщинского до улицы Лыщинского;



— по Блюхера от площади Лыщинского до улицы Котовского.







Сначала под перекрытие попадут улицы на левом берегу Оби





На правом берегу с 13:00 до 14:00 временно закроют движение:



— по Кирова от улицы Восход до Никитина;



— по Добролюбова от улицы III Интернационала до Ленинградской;



— по Гурьевской от Ленинградской до Нижегородской;



— по Бориса Богаткова от Ленинградской до Нижегородской;



— на участке от улицы Кирова до дома по улице Кирова, 27, строение 2.







Вторая часть эстафеты будет проходить на правом берегу





Кроме того, из-за эстафеты огня вводится ограничение парковки:



— с 9:00 часов 10 декабря до 18:00 11 декабря на площадке у ГПНТБ (Восход, 15);



— с 00:10 до 13:00 11 декабря на участке проспекта Карла Маркса от улицы Космической до Лыщинского;



— с 00:10 до 14:30 11 декабря на участке улицы Кирова от улицы Восход до Никитина и на участке улицы Добролюбова от улицы Кирова до Ленинградской.







Как рассказали в Управлении физической культуры и спорта мэрии города, огонь Зимней универсиады по улицам города пронесут 20 факелоносцев. В общей сложности им предстоит пробежать 2600 метров.





Церемония открытия эстафеты состоится в 12:30 у Новосибирского государственного технического университета. После этого её участники побегут до сноуборд-парка «Горский». Бронзовый призёр Олимпийских игр по сноуборду Алёна Заварзина спустится по одной из трасс с огнем Студенческих игр, а наверх его поднимет многократный победитель и призер всероссийских соревнований по лыжным гонкам Дмитрий Сальников.



В 13:45 начнётся вторая, правобережная, часть эстафеты: её участники стартуют от Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета. Финиширует пробег на площади Пименова — в 14:00 там зажгут городскую чашу огня.







Из Новосибирска огонь Зимней универсиады-2019 доставят в Томск, где 15 декабря пройдёт следующий этап эстафеты, добавили в Управлении физической культуры и спорта мэрии города.







Завершится эстафета 1 марта 2019 года в Красноярске, где и пройдут соревнования.







Ранее оргкомитет эстафеты огня опубликовал список победителей конкурса факелоносцев.

