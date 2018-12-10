подробности

По Новосибирску пройдёт эстафета огня: из-за неё перекроют улицы

Факелоносцы пробегут по городу больше двух с половиной километров

Огонь Универсиады приедет в Новосибирск из Алтайского края — там на минувших выходных тоже прошла эстафета
Огонь Универсиады приедет в Новосибирск из Алтайского края — там на минувших выходных тоже прошла эстафета


Во вторник, 11 декабря, Новосибирск примет эстафету огня XXIX Зимней универсиады: ради бегунов с факелами в городе перекроют несколько улиц.


«Перекрытие будет организовано на минимальное время — около 30–40 минут для каждого участка эстафеты», — сообщили в пресс-центре мэрии города.


На левом берегу в период с 11:00 до 13:00 будет временно закрыт проезд:


— по проспекту Карла Маркса от Космической до площади Лыщинского;

— по Геодезической от Блюхера до Новогодней;

— по Немировича-Данченко от площади Лыщинского до улицы Лыщинского;

— по Блюхера от площади Лыщинского до улицы Котовского.


Сначала под перекрытие попадут улицы на левом берегу Оби
Сначала под перекрытие попадут улицы на левом берегу Оби


На правом берегу с 13:00 до 14:00 временно закроют движение:

— по Кирова от улицы Восход до Никитина;

— по Добролюбова от улицы III Интернационала до Ленинградской;

— по Гурьевской от Ленинградской до Нижегородской;

— по Бориса Богаткова от Ленинградской до Нижегородской;

— на участке от улицы Кирова до дома по улице Кирова, 27, строение 2.


Вторая часть эстафеты будет проходить на правом берегу
Вторая часть эстафеты будет проходить на правом берегу


Кроме того, из-за эстафеты огня вводится ограничение парковки:

с 9:00 часов 10 декабря до 18:00 11 декабря на площадке у ГПНТБ (Восход, 15);

с 00:10 до 13:00 11 декабря на участке проспекта Карла Маркса от улицы Космической до Лыщинского;

с 00:10 до 14:30 11 декабря на участке улицы Кирова от улицы Восход до Никитина и на участке улицы Добролюбова от улицы Кирова до Ленинградской.


Как рассказали в Управлении физической культуры и спорта мэрии города, огонь Зимней универсиады по улицам города пронесут 20 факелоносцев. В общей сложности им предстоит пробежать 2600 метров. 


Церемония открытия эстафеты состоится в 12:30 у Новосибирского государственного технического университета. После этого её участники побегут до сноуборд-парка «Горский». Бронзовый призёр Олимпийских игр по сноуборду Алёна Заварзина спустится по одной из трасс с огнем Студенческих игр, а наверх его поднимет многократный победитель и призер всероссийских соревнований по лыжным гонкам Дмитрий Сальников.


В 13:45 начнётся вторая, правобережная, часть эстафеты: её участники стартуют от Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета. Финиширует пробег на площади Пименова — в 14:00 там зажгут городскую чашу огня.


Из Новосибирска огонь Зимней универсиады-2019 доставят в Томск, где 15 декабря пройдёт следующий этап эстафеты, добавили в Управлении физической культуры и спорта мэрии города.


Завершится эстафета 1 марта 2019 года в Красноярске, где и пройдут соревнования.


Ранее оргкомитет эстафеты огня опубликовал список победителей конкурса факелоносцев.

Прочтений: 7187

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (37)37
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено