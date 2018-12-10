По Новосибирску пройдёт эстафета огня: из-за неё перекроют улицы
Факелоносцы пробегут по городу больше двух с половиной километров
Во вторник, 11 декабря, Новосибирск примет эстафету огня XXIX Зимней универсиады: ради бегунов с факелами в городе перекроют несколько улиц.
«Перекрытие будет организовано на минимальное время — около 30–40 минут для каждого участка эстафеты», — сообщили в пресс-центре мэрии города.
На левом берегу в период с 11:00 до 13:00 будет временно закрыт проезд:
— по проспекту Карла Маркса от Космической до площади Лыщинского;
— по Геодезической от Блюхера до Новогодней;
— по Немировича-Данченко от площади Лыщинского до улицы Лыщинского;
— по Блюхера от площади Лыщинского до улицы Котовского.
На правом берегу с 13:00 до 14:00 временно закроют движение:
— по Кирова от улицы Восход до Никитина;
— по Добролюбова от улицы III Интернационала до Ленинградской;
— по Гурьевской от Ленинградской до Нижегородской;
— по Бориса Богаткова от Ленинградской до Нижегородской;
— на участке от улицы Кирова до дома по улице Кирова, 27, строение 2.
Кроме того, из-за эстафеты огня вводится ограничение парковки:
— с 9:00 часов 10 декабря до 18:00 11 декабря на площадке у ГПНТБ (Восход, 15);
— с 00:10 до 13:00 11 декабря на участке проспекта Карла Маркса от улицы Космической до Лыщинского;
— с 00:10 до 14:30 11 декабря на участке улицы Кирова от улицы Восход до Никитина и на участке улицы Добролюбова от улицы Кирова до Ленинградской.
Как рассказали в Управлении физической культуры и спорта мэрии города, огонь Зимней универсиады по улицам города пронесут 20 факелоносцев. В общей сложности им предстоит пробежать 2600 метров.
Церемония открытия эстафеты состоится в 12:30 у Новосибирского государственного технического университета. После этого её участники побегут до сноуборд-парка «Горский». Бронзовый призёр Олимпийских игр по сноуборду Алёна Заварзина спустится по одной из трасс с огнем Студенческих игр, а наверх его поднимет многократный победитель и призер всероссийских соревнований по лыжным гонкам Дмитрий Сальников.
В 13:45 начнётся вторая, правобережная, часть эстафеты: её участники стартуют от Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета. Финиширует пробег на площади Пименова — в 14:00 там зажгут городскую чашу огня.
Из Новосибирска огонь Зимней универсиады-2019 доставят в Томск, где 15 декабря пройдёт следующий этап эстафеты, добавили в Управлении физической культуры и спорта мэрии города.
Завершится эстафета 1 марта 2019 года в Красноярске, где и пройдут соревнования.
Ранее оргкомитет эстафеты огня опубликовал список победителей конкурса факелоносцев.
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Ольга Хмелевская
Фото barnaul.org(1), инфографика НГС (2, 3)