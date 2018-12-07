«Шкода» представила машину-наследницу дешёвого «Рапида»

Автомобиль получил абсолютно новые внешность и салон

Scala заменит хетчбэк Rapid Spaceback
Scala заменит хетчбэк Rapid Spaceback


Компания Skoda официально представила новую модель Scala, которая заменит хетчбэк Rapid Spaceback на рынке Европы. Предполагается, что на основе этой модели будет построен и новый Rapid в кузове лифтбэк для рынка России. 


«Все ждут "Рапида", потому что он устарел достаточно, он — 2014 года. Это В-класс, длиной 4483 мм, он самый большой в своём классе, он длиннее, шире, колесная база самая длинная», — уточнили в отделе продаж новосибирского дилера Skoda «Альт Парк». 


Автомобиль имеет широкий функционал
Автомобиль имеет широкий функционал


Новая Scala в кузове хетчбэк достигает в длину 4362 мм. По размерам и оснащению автомобиль позиционируется уже как гольф-класс. В машине доступны светодиодная оптика, двухзонный климат-контроль, цифровая приборная панель, 9 подушек безопасности, система предупреждения о столкновении, автоматическое торможение, удержание в полосе движения, адаптивный круиз-контроль, автопарковщик, панорамная крыша. 


Автомобиль получил самый современный «шкодовский» дизайн, при этом Scala сильно напоминает флагманский Superb — такой же характерный скос нижней кромки фар, острая граненая выштамповка по боковым поверхностям. 


Интерьер Scala
Интерьер Scala


Именно с выходом этой машины полностью изменился дизайн интерьера легковых автомобилей Skoda. Здесь более сложная архитектура передней панели, новый климатический блок, иное оформление дверей. А вот руль остался прежним. 


В моторную гамму машины вошли турбированные бензиновые моторы 1,0 TSI (95 или 115 л.с.) и 1,5 TSI (150 л.с.). Есть дизель 1,6 TDI (115 л.с.). Трансмиссия — механика или робот.


Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.


Читайте также:

«Я паркуюсь как чудак»: гадкая месть «Тойоте РАВ4».

Прочтений: 2114

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (3)3
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено