«Шкода» представила машину-наследницу дешёвого «Рапида»

Scala заменит хетчбэк Rapid Spaceback





Компания Skoda официально представила новую модель Scala, которая заменит хетчбэк Rapid Spaceback на рынке Европы. Предполагается, что на основе этой модели будет построен и новый Rapid в кузове лифтбэк для рынка России.





«Все ждут "Рапида", потому что он устарел достаточно, он — 2014 года. Это В-класс, длиной 4483 мм, он самый большой в своём классе, он длиннее, шире, колесная база самая длинная», — уточнили в отделе продаж новосибирского дилера Skoda «Альт Парк».





Автомобиль имеет широкий функционал





Новая Scala в кузове хетчбэк достигает в длину 4362 мм. По размерам и оснащению автомобиль позиционируется уже как гольф-класс. В машине доступны светодиодная оптика, двухзонный климат-контроль, цифровая приборная панель, 9 подушек безопасности, система предупреждения о столкновении, автоматическое торможение, удержание в полосе движения, адаптивный круиз-контроль, автопарковщик, панорамная крыша.





Автомобиль получил самый современный «шкодовский» дизайн, при этом Scala сильно напоминает флагманский Superb — такой же характерный скос нижней кромки фар, острая граненая выштамповка по боковым поверхностям.





Интерьер Scala





Именно с выходом этой машины полностью изменился дизайн интерьера легковых автомобилей Skoda. Здесь более сложная архитектура передней панели, новый климатический блок, иное оформление дверей. А вот руль остался прежним.







В моторную гамму машины вошли турбированные бензиновые моторы 1,0 TSI (95 или 115 л.с.) и 1,5 TSI (150 л.с.). Есть дизель 1,6 TDI (115 л.с.). Трансмиссия — механика или робот.





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