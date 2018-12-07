Задавил и поехал дальше: водитель грузовика отделался условным сроком за сбитую насмерть девушку

Водитель грузовика получил условный срок за смертельное ДТП — приговор в законную силу ещё не вступил





В Новосибирске завершился суд над водителем грузовика, который насмерть сбил 17-летнюю девушку на ночном перекрёстке улиц Кирова и Никитина и не заметил этого — вскоре его догнала полиция.







«Он сразу вину признал. <…> Рассказывал, что не увидел эту девочку. Когда толчок почувствовал, подумал, что наехал на канализационный колодец», — привёл показания осуждённого помощник прокурора Октябрьского района Новосибирска Александр Сапрыкин.







Как следует из материалов уголовного дела, ДТП случилось 23 июля 2018 года поздно вечером — в 22:31. По данным гособвинителя, 34-летний водитель на седельном тягаче Freightliner с полуприцепом ехал по улице Кирова со стороны Грибоедова и на зелёный сигнал светофора начал поворачивать направо — на Никитина. При этом он не заметил девушку, которая в это время переходила дорогу по пешеходному переходу улицы Никитина на зелёный свет.







Девушка переходила дорогу по «зебре» и стала жертвой ДТП





Как пояснил Александр Сапрыкин, водитель тягача зацепил прохожую правой стороной кабины, переехал её и не остановился. Все это произошло на глазах полицейских — они в это время тоже ехали по Никитина и увидели ДТП с девушкой.







«Один из них начал преследование: развернулся и поехал за грузовиком, а второй подошёл к ней», — описал ситуацию помощник прокурора.







По его словам, водитель тягача не успел далеко уехать. Скорость грузовика была небольшой — около 10–15 километров в час, поэтому полицейский сразу же его догнал. Виновник ДТП утверждал, что не увидел, как сбил прохожую.







Сбитая девушка погибла на месте. «Сотрудник полиции, который к ней сразу же подошёл, увидел, что у неё голова деформирована, и понял, что она мертва», — рассказал корреспонденту НГС Александр Сапрыкин.





Он уточнил, что погибшей девушке было 17 лет. Она уроженка Киргизии и, по словам её отца, за четыре дня до ДТП улетела в Новосибирск, чтобы поступить в учебное заведение.







Виновник ДТП оказался на скамье подсудимых по обвинению в «нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека» (ч. 3 ст. 264 УК РФ).





Водитель тягача не заметил, как сбил прохожую на перекрёстке





Как сообщил Александр Сапрыкин, водитель не только признал свою вину, но и выплатил семье погибшей девушки 500 тысяч рублей. В итоге потерпевшие даже ходатайствовали о прекращении уголовного дела в связи с примирением, но Октябрьский районный суд Новосибирска им отказал.





В четверг, 6 декабря, водитель тягача выслушал обвинительный приговор. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, также осуждённый лишился права ездить за рулём в течение двух лет.





По словам гособвинителя, при вынесении приговора суд учёл в том числе то, что водитель ранее не судим и у него положительные характеристики.