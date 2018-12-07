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Задавил и поехал дальше: водитель грузовика отделался условным сроком за сбитую насмерть девушку

О сбитой на ночном перекрёстке прохожей виновник ДТП узнал от полиции

Водитель грузовика получил условный срок за смертельное ДТП — приговор в законную силу ещё не вступил
Водитель грузовика получил условный срок за смертельное ДТП — приговор в законную силу ещё не вступил


В Новосибирске завершился суд над водителем грузовика, который насмерть сбил 17-летнюю девушку на ночном перекрёстке улиц Кирова и Никитина и не заметил этого — вскоре его догнала полиция.


«Он сразу вину признал. <…> Рассказывал, что не увидел эту девочку. Когда толчок почувствовал, подумал, что наехал на канализационный колодец», — привёл показания осуждённого помощник прокурора Октябрьского района Новосибирска Александр Сапрыкин.


Как следует из материалов уголовного дела, ДТП случилось 23 июля 2018 года поздно вечером — в 22:31. По данным гособвинителя, 34-летний водитель на седельном тягаче Freightliner с полуприцепом ехал по улице Кирова со стороны Грибоедова и на зелёный сигнал светофора начал поворачивать направо — на Никитина. При этом он не заметил девушку, которая в это время переходила дорогу по пешеходному переходу улицы Никитина на зелёный свет.


Девушка переходила дорогу по «зебре» и стала жертвой ДТП
Девушка переходила дорогу по «зебре» и стала жертвой ДТП


Как пояснил Александр Сапрыкин, водитель тягача зацепил прохожую правой стороной кабины, переехал её и не остановился. Все это произошло на глазах полицейских — они в это время тоже ехали по Никитина и увидели ДТП с девушкой.


«Один из них начал преследование: развернулся и поехал за грузовиком, а второй подошёл к ней», — описал ситуацию помощник прокурора.


По его словам, водитель тягача не успел далеко уехать. Скорость грузовика была небольшой — около 10–15 километров в час, поэтому полицейский сразу же его догнал. Виновник ДТП утверждал, что не увидел, как сбил прохожую.


Сбитая девушка погибла на месте. «Сотрудник полиции, который к ней сразу же подошёл, увидел, что у неё голова деформирована, и понял, что она мертва», — рассказал корреспонденту НГС Александр Сапрыкин.


Он уточнил, что погибшей девушке было 17 лет. Она уроженка Киргизии и, по словам её отца, за четыре дня до ДТП улетела в Новосибирск, чтобы поступить в учебное заведение.


Виновник ДТП оказался на скамье подсудимых по обвинению в «нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека» (ч. 3 ст. 264 УК РФ). 


Водитель тягача не заметил, как сбил прохожую на перекрёстке 
Водитель тягача не заметил, как сбил прохожую на перекрёстке 


Как сообщил Александр Сапрыкин, водитель не только признал свою вину, но и выплатил семье погибшей девушки 500 тысяч рублей. В итоге потерпевшие даже ходатайствовали о прекращении уголовного дела в связи с примирением, но Октябрьский районный суд Новосибирска им отказал. 


В четверг, 6 декабря, водитель тягача выслушал обвинительный приговор. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, также осуждённый лишился права ездить за рулём в течение двух лет. 


По словам гособвинителя, при вынесении приговора суд учёл в том числе то, что водитель ранее не судим и у него положительные характеристики. 

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