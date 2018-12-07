Слет вегетарианцев: в ТЦ «Галерея» открылась ярмарка еды без мяса
Также тут нет пластиковых пакетов
В торгово-развлекательном комплексе «Галерея Новосибирск» открылась ярмарка «Органик Фест». Организаторы надеются, что посмотреть на здоровые продукты, которые готовят без мяса и животных жиров, придут больше 3 тысяч человек.
«Органик Фест» проходит на четвёртом этаже ТРЦ, в зоне, которая в обычные дни просто пустует, но периодически используется для тематических фестивалей и ярмарок.
Как рассказала организатор «Органик Феста» Юлия Бутенко, в этом году в фестивале принимают участие больше 40 предприятий и частных производителей, которые выпускают или продают товары для вегетарианцев и поклонников здорового питания.
Кроме небольшого рынка на фестивале организован фуд-корт, сцена для выступлений и зона для раздельного собирания мусора. Уже на входе посетителям предлагают купить матерчатые «экосумки», которыми организаторы предлагают заменить привычные пластиковые пакеты. Пластик отсутствует и в упаковке у участников «экомаркета», уверяет Юлия Бутенко.
По наблюдениям корреспондента НГС, выбор товаров на фестивале весьма широк и далеко не всегда имеет прямое отношение к экологии и вегетарианству. Магазин экзотических фруктов здесь торгует питахайей, маракуйей, рамбутаном и прочими тропическими плодами. Сразу несколько участников привезли мыло ручной работы. А магазин «Белый кот» представляет товары для животных, сделанные, как утверждают его представители, без ущерба для экологии.
Из товаров, ориентированных именно на вегетарианцев, можно отметить фруктовые чипсы, гранолу и батончики из сухофруктов и злаков, специальные десерты и торты, изготовленные без продуктов животного происхождения. Также тут можно встретить различные блюда, в которых мясо заменено обжаренной пастой из нута.
Большинство участников — маленькие, нередко даже домашние предприятия, которые пока продают свою продукцию только через социальные сети. Подобные ярмарки для них — редкий способ выйти к новому потребителю напрямую. Но есть на фестивале и крупные компании. Так, сеть магазинов «Бахетле» вышла со своим мёдом, чаями, пирожками без мяса и прочей вполне традиционной, но специально отобранной для мероприятия продукцией.
Фестиваль будет проходить в течение 3 дней — с 7 по 9 декабря. Время его работы совпадает со временем работы «Галереи Новосибирск».
«Органик Фест» собрал в основном небольших начинающих производителей необычных продуктов. Товары же, рассчитанные на массового покупателя, можно было посмотреть на выставке InterFood Siberia 2018, которая проходила в новосибирском «Экспоцентре» в конце ноября.
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Стас Соколов
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