Слет вегетарианцев: в ТЦ «Галерея» открылась ярмарка еды без мяса

Посетителям на входе предлагают многоразовую сумку за 300 рублей вместо бесплатных пластиковых пакетов





В торгово-развлекательном комплексе «Галерея Новосибирск» открылась ярмарка «Органик Фест». Организаторы надеются, что посмотреть на здоровые продукты, которые готовят без мяса и животных жиров, придут больше 3 тысяч человек.







Свои товары на фестиваль привезли больше 40 участников





«Органик Фест» проходит на четвёртом этаже ТРЦ, в зоне, которая в обычные дни просто пустует, но периодически используется для тематических фестивалей и ярмарок.





Как рассказала организатор «Органик Феста» Юлия Бутенко, в этом году в фестивале принимают участие больше 40 предприятий и частных производителей, которые выпускают или продают товары для вегетарианцев и поклонников здорового питания.







Торты и хлеб для вегетарианцев и поклонников здорового питания





Кроме небольшого рынка на фестивале организован фуд-корт, сцена для выступлений и зона для раздельного собирания мусора. Уже на входе посетителям предлагают купить матерчатые «экосумки», которыми организаторы предлагают заменить привычные пластиковые пакеты. Пластик отсутствует и в упаковке у участников «экомаркета», уверяет Юлия Бутенко.







Цена экзотических фруктов деликатно указана за 100 граммов





По наблюдениям корреспондента НГС, выбор товаров на фестивале весьма широк и далеко не всегда имеет прямое отношение к экологии и вегетарианству. Магазин экзотических фруктов здесь торгует питахайей, маракуйей, рамбутаном и прочими тропическими плодами. Сразу несколько участников привезли мыло ручной работы. А магазин «Белый кот» представляет товары для животных, сделанные, как утверждают его представители, без ущерба для экологии.







Фруктовые чипсы небольшого новосибирского предприятия





Из товаров, ориентированных именно на вегетарианцев, можно отметить фруктовые чипсы, гранолу и батончики из сухофруктов и злаков, специальные десерты и торты, изготовленные без продуктов животного происхождения. Также тут можно встретить различные блюда, в которых мясо заменено обжаренной пастой из нута.







В ярмарке решила принять участие и сеть «Бахетле»





Большинство участников — маленькие, нередко даже домашние предприятия, которые пока продают свою продукцию только через социальные сети. Подобные ярмарки для них — редкий способ выйти к новому потребителю напрямую. Но есть на фестивале и крупные компании. Так, сеть магазинов «Бахетле» вышла со своим мёдом, чаями, пирожками без мяса и прочей вполне традиционной, но специально отобранной для мероприятия продукцией.







Нашлось на фестивале место и самым разным товарам для ухода за собой





Фестиваль будет проходить в течение 3 дней — с 7 по 9 декабря. Время его работы совпадает со временем работы «Галереи Новосибирск».





«Органик Фест» собрал в основном небольших начинающих производителей необычных продуктов. Товары же, рассчитанные на массового покупателя, можно было посмотреть на выставке InterFood Siberia 2018, которая проходила в новосибирском «Экспоцентре» в конце ноября.