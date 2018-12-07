Власти решили наградить новосибирцев за самые залайканные фото в Instagram

Итоги конкурса подведут через 3 недели

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно празднично оформить окно и разместить его фото в соцсети 
Чтобы принять участие в конкурсе, нужно празднично оформить окно и разместить его фото в соцсети 


В Новосибирске начинается фотоконкурс на самое красивое новогоднее окно.


«Принять участие в конкурсе могут все желающие. <…> Всё, что необходимо сделать, — украсить окно квартиры или офиса в соответствии с зимней или новогодней тематикой, сфотографировать и разместить фото в социальной сети "ВКонтакте" и/или Instagram с хештегом #новогоднееокно2019», — пояснили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


Конкурс проводит молодёжный информационный портал тымолод.рф при поддержке комитета по делам молодежи мэрии Новосибирска, поэтому после публикации фото нужно подписаться на аккаунт и группу «Тымолод.рф» во «ВКонтакте» и Instagram и отметить на снимке @timolod_rf.


«Участвуйте, следите за новостями и получайте призы!» — призывают организаторы конкурса.


Итоги конкурса они планируют подвести 28 декабря. В конкурсе победит тот житель города, компания или паблик в соцсети, чьё фото наберет больше всего лайков.


Фотоконкурс «Новогоднее окно» проводится в Новосибирске уже не в первый раз: в нём активно участвуют как отдельные горожане, так и целые организации. В числе призов бывают, например, год бесплатного интернета, сертификаты на фотосессии, посещение фитнес-центров, билеты в ледовый городок на набережной и другие подарки.


Какие призы ждут новосибирцев на этот раз, корреспонденту НГС оперативно выяснить не удалось.


Ещё один конкурс сегодня объявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть: он предложил своим подписчикам сделать репост записи в соцсети «ВКонтакте», чтобы разыграть пригласительные билеты на завтрашний хоккейный матч.

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