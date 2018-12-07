Пенсионеры из Бердска украли с автозаправок больше 600 тысяч рублей

Во время расследования супруги Черных явились в полицию с повинной

Обоим осуждённым больше 70 лет





Бердский городской суд вынес приговор в отношении супругов-пенсионеров, которые похитили у заправки компании «Хорос» больше 600 тысяч рублей.





По информации пресс-службы новосибирской прокуратуры, 74-летний Андрей Черных и его 72-летняя супруга Антонина Черных 10 сентября этого года инсценировали нападение на машину, в которой они сами же и перевозили деньги автозаправки.





«С 2004 года по 10 сентября 2018 года Черных Андрей неофициально работал в ООО "Хорос", выполняя инкассацию денежных средств с автозаправочных станций общества, расположенных на территории Бердска <…> и Новосибирска, которые вверялись ему на основании устного распоряжения дирекции. Инкассируемые деньги Черных перевозил на автомобиле своей жены. <...> 10 сентября 2018 года Черных Андрей произвел инкассацию денежных средств на автозаправочных станциях и поместил их в сумку, которую положил на заднее сиденье автомобиля», — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.





Когда мужчина остановил машину перед пешеходным переходом, его жена, Антонина, распылила в салоне перцовый баллончик, инсценировав нападение на мужа, и забрала сумку с деньгами с заднего сиденья машины.





«В последующем Черных Андрей обратился в ОМВД России по г. Бердску с заявлением о преступлении, по которому следователем было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования дела супруги Черных признались в хищении денежных средств ООО "Хорос", а также в инсценировке преступления, обратились с явкой с повинной», — добавили в пресс-службе новосибирской прокуратуры.





Уголовное дело рассматривалось судом в особом порядке. По решению суда Андрей Черных получил наказание по двум статьям: по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение) и ч. 3 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос). Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год.





«Антонине Черных назначено наказание по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 160 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 год 4 месяца (условно с испытательным сроком в 1 год)», — рассказали в прокуратуре, сообщив, что ущерб ООО «Хорос» был полностью возмещён.





Недавно новосибирские полицейские разоблачили ревнивую сибирячку, которая инсценировала квартирную кражу, чтобы отомстить своему возлюбленному.

