Возле общежития на Писарева нашли тело мужчины

В произошедшем разбираются следователи

На месте происшествия работают следователи
На месте происшествия работают следователи


Сегодня, 7 декабря, возле 9-этажного общежития в Центральном районе Новосибирска нашли мёртвого мужчину.


«В настоящее время на месте происшествия работают следователи следственного отдела. Проводят осмотр места происшествия», — рассказал корреспонденту НГС старший помощник руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.


По его словам, инцидент произошёл на улице Писарева. У мужчины, найденного возле дома № 36/1, обнаружены травмы, «характерные для падения с высоты». Откуда именно он мог выпасть, следователи ещё выясняют.


Известно, что мужчине 37 лет, он жил на четвёртом этаже этого дома, добавил Дмитрий Чечулин.

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