Возле общежития на Писарева нашли тело мужчины
В произошедшем разбираются следователи
Сегодня, 7 декабря, возле 9-этажного общежития в Центральном районе Новосибирска нашли мёртвого мужчину.
«В настоящее время на месте происшествия работают следователи следственного отдела. Проводят осмотр места происшествия», — рассказал корреспонденту НГС старший помощник руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.
По его словам, инцидент произошёл на улице Писарева. У мужчины, найденного возле дома
Известно, что мужчине 37 лет, он жил на четвёртом этаже этого дома, добавил Дмитрий Чечулин.
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Ольга Хмелевская
Фото Максима Слуцкого (РИА Новости)