Возле общежития на Писарева нашли тело мужчины

На месте происшествия работают следователи





Сегодня, 7 декабря, возле 9-этажного общежития в Центральном районе Новосибирска нашли мёртвого мужчину.







«В настоящее время на месте происшествия работают следователи следственного отдела. Проводят осмотр места происшествия», — рассказал корреспонденту НГС старший помощник руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.







По его словам, инцидент произошёл на улице Писарева. У мужчины, найденного возле дома № 36/1 , обнаружены травмы, «характерные для падения с высоты». Откуда именно он мог выпасть, следователи ещё выясняют.







Известно, что мужчине 37 лет, он жил на четвёртом этаже этого дома, добавил Дмитрий Чечулин.

