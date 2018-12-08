Солист новосибирского оперного театра сыграл кавалера Сладостей в «Щелкунчике» от Disney

Сергей Полунин с 2012 года — постоянный приглашённый солист НОВАТа, гастролировал с труппой театра в Южной Корее и Индии





Приглашённый солист новосибирского театра оперы и балета Сергей Полунин сыграл кавалера Сладостей в фильме от Disney «Щелкунчик и четыре королевства». Картина вышла в России в прокат сегодня, 8 декабря.





Фильм основан на сказке Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король» и балете Чайковского «Щелкунчик». Снят в США, режиссёры — Лассе Халльстрём и Джо Джонстон. В главных ролях снялись Маккензи Фой (Клара Штальбаум), Кира Найтли (фея Драже), Хелен Миррен (матушка Джинджер) и Морган Фримен (Дроссельмейер).









«Щелкунчик и четыре королевства» основан в том числе на балетных постановках, именно поэтому привлекались профессиональные танцоры. Например, Сергей Полунин сыграл кавалера Сладостей. По словам PR-директора Центра культуры и отдыха «Победа» Лидии Марковой, он танцует партию вместе со звездой Американского театра балета Мисти Коуплэнд, которая играет Принцессу-балерину.





«Любопытно, как оказываются переплетены между собой разные истории. Сергея Полунина очень любят в Новосибирске, мы смогли в этом убедиться на премьере документального фильма "Танцовщик" в 2017 году. У нас осталось на память художественное фото с его автографом. Это кадр Виктора Дмитриева, запечатлевший один из ярких моментов балета "Щелкунчик" на сцене новосибирского театра оперы и балета с Сергеем Полуниным в главной партии, где Полунин танцевал партию Принца», — рассказала корреспонденту НГС Лидия Маркова.





В 1999 году Полунин поступил в Киевское хореографическое училище. В 2007 году начал работать в Королевском балете в Лондоне, став в 19 лет самым молодым премьером в истории Королевского балета.







Сергей Полунин в день презентации фильма «Танцовщик» в «Победе»





В 2017 году Сергей Полунин снялся в роли графа в фильме по мотивам романа Агаты Кристи вместе с Джонни Деппом. В этом же году он приезжал в Новосибирск на премьеру фильма «Танцовщик», который посвящён его творчеству.