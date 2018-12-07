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Ждите 2 года: дом с «бассейном» на крыше согласились отремонтировать пораньше

Мэрия пообещала вступиться за дом с аварийной крышей перед министерством ЖКХ

Снег на крыше тает из-за неправильной теплоизоляции крыши, а талая вода стекает в квартиры и по фасаду, образуя сосульки
Снег на крыше тает из-за неправильной теплоизоляции крыши, а талая вода стекает в квартиры и по фасаду, образуя сосульки


Департамент энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска будет ходатайствовать за перенос капремонта дома на улице Солнечногорской, 15 на 2020 год — об этом корреспонденту НГС рассказали в ведомстве. Ранее дом с протекающей до 2-го этажа крышей поставили в план на 2038–2040 годы, то есть ремонта жильцам пришлось бы ждать как минимум 20 лет.


«6 декабря управляющей организацией повторно представлен пакет на перенос сроков капитального ремонта крыши многоквартирного дома № 15 по улице Солнечногорской. Управление направит пакет на комиссию и будет ходатайствовать об удовлетворении заявления на перенос сроков ремонта крыши в 2020 году, так как план на 2019 год сформирован», — сообщили в пресс-центре мэрии в ответ на запрос НГС.


В ФГУП «ЖКХ ННЦ», которое обслуживает дом, подтвердили повторную отправку необходимых документов — первую заявку, основанную на результатах независимой экспертизы, которую направляли в начале года, в региональном министерстве ЖКХ отклонили.


«Пакет необходимых документов повторно направлен в департамент энергетики и жилищно-коммунального хозяйства мэрии Новосибирска, кроме того, от депутатов Законодательного собрания Новосибирской области и городского Совета депутатов направлены соответствующие ходатайства в министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области и региональному оператору капитального ремонта МКД (многоквартирных домов. — Прим. ред.) НСО», — отмечает в сообщении в редакцию НГС главный инженер компании Валерий Кисс.


«Ответ мэрии не даёт оснований полагать, что дом будет включён в капремонт 2020 года, а лишь констатирует факт тяжести текущей ситуации», — в свою очередь заметил житель дома Артур Гутман. Он также подчеркнул, что одна из самых пострадавших квартир на 5-м этаже относится к муниципальному жилищному фонду.


В ноябре НГС рассказывал о том, как рабочие начали капитальный ремонт дома в тихом центре, но бросили его с полуразобранной крышей. В день публикации стало известно, что рабочие вернулись, но завершить ремонт в этом году уже не успевают.

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