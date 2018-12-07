Ты не проедешь: два автобуса и троллейбус заблокировали движение на Восходе
Движение по улице Восход полностью заблокировано
Сегодня днём, 7 декабря, на улице Восход в Октябрьском районе Новосибирска притёрлись два автобуса и один троллейбус, полностью заблокировав движение в сторону Коммунального моста.
Авария случилась недалеко от остановки «Восход».
Фотографию аварии прислал читатель НГС Егор, уточнив, что видел лишь последствия. На присланной фотографии видно, что два автобуса
По информации сервиса Яндекс.Пробки, скорость движения по улице Восход в направлении Коммунального моста составляет 5 км/ч. Также затруднено движение по улице Зыряновской и по улице Кирова в направлении Восхода.
Сегодня утром на дорогах Новосибирска произошёл десяток аварий — из-за одной из аварий у Академгородка пробка растянулась на 4,5 километра по Бердскому шоссе.
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Дмитрий Здорников
Фото читателя Егора