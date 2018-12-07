Ты не проедешь: два автобуса и троллейбус заблокировали движение на Восходе

Авария произошла примерно в 14:20





Сегодня днём, 7 декабря, на улице Восход в Октябрьском районе Новосибирска притёрлись два автобуса и один троллейбус, полностью заблокировав движение в сторону Коммунального моста.







Авария случилась недалеко от остановки «Восход».





Фотографию аварии прислал читатель НГС Егор, уточнив, что видел лишь последствия. На присланной фотографии видно, что два автобуса (№ 5 и № 6 ) и троллейбус № 8 полностью заблокировали движение по улице Восход.





По информации сервиса Яндекс.Пробки, скорость движения по улице Восход в направлении Коммунального моста составляет 5 км/ч. Также затруднено движение по улице Зыряновской и по улице Кирова в направлении Восхода.







Затруднено движение по улице Зыряновской и по улице Кирова в направлении Восхода, собирается пробка на Коммунальном мосту в сторону ГПНТБ





Сегодня утром на дорогах Новосибирска произошёл десяток аварий — из-за одной из аварий у Академгородка пробка растянулась на 4,5 километра по Бердскому шоссе.