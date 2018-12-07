Ты не проедешь: два автобуса и троллейбус заблокировали движение на Восходе

Движение по улице Восход полностью заблокировано

Авария произошла примерно в 14:20
Авария произошла примерно в 14:20


Сегодня днём, 7 декабря, на улице Восход в Октябрьском районе Новосибирска притёрлись два автобуса и один троллейбус, полностью заблокировав движение в сторону Коммунального моста.


Авария случилась недалеко от остановки «Восход».


Фотографию аварии прислал читатель НГС Егор, уточнив, что видел лишь последствия. На присланной фотографии видно, что два автобуса (№ 5 и № 6) и троллейбус № 8 полностью заблокировали движение по улице Восход.


По информации сервиса Яндекс.Пробки, скорость движения по улице Восход в направлении Коммунального моста составляет 5 км/ч. Также затруднено движение по улице Зыряновской и по улице Кирова в направлении Восхода.


Затруднено движение по улице Зыряновской и по улице Кирова в направлении Восхода, собирается пробка на Коммунальном мосту в сторону ГПНТБ
Затруднено движение по улице Зыряновской и по улице Кирова в направлении Восхода, собирается пробка на Коммунальном мосту в сторону ГПНТБ


Сегодня утром на дорогах Новосибирска произошёл десяток аварий — из-за одной из аварий у Академгородка пробка растянулась на 4,5 километра по Бердскому шоссе.

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