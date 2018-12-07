Приставы арестовали 2 тысячи часов в ТЦ «Восток»
Их владелец накопил долг в 675 тысяч рублей
Судебные приставы арестовали больше 2000 наручных и настенных часов у предпринимателя из новосибирского ТЦ «Восток».
Задание наложить арест на имущество бизнесмена поступило в отдел судебных приставов по Октябрьскому району Новосибирска.
Как пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе УФССП по Новосибирской области, сейчас суд рассматривает иск к этому продавцу — с него пытаются взыскать 675 тысяч рублей. Из-за рассмотрения этого дела суд решил наложить обеспечительный арест на вещи ответчика.
По информации пресс-службы, приставы узнали, что у должника есть павильон в ТЦ «Восток».
«Прибыв по указанному адресу, судебные приставы встретились с должником — хозяином торговой точки. Разъяснив ему права и обязанности, представители закона приступили к составлению акта описи и ареста имущества, а именно часов. Процесс занял немало времени. Спустя пару часов у должника было арестовано 2100 штук часов», — описали ситуацию в службе судебных приставов.
В ведомстве уточнили, что пока у должника есть возможность добровольно рассчитаться с истцом и сохранить свой товар. Но если суд вынесет решение о взыскании суммы долга и его получат судебные приставы, то они будут вынуждены отдать арестованные часы на продажу.
Ранее новосибирские приставы поймали скрывавшегося должника через объявление на «Авито» — на сайте объявлений он предлагал свои услуги в роли Деда Мороза на детских мероприятиях.
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Ольга Хмелевская
Фото из архива НГС