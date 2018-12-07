«За студентов ни копейки»: мэрия задолжала автобусным перевозчикам 69 миллионов

Эти долги мэрия надеется погасить ещё до Нового года

Большая часть задолженности — перед частными перевозчиками





Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска задолжал перевозчикам 69 миллионов рублей за перевозку пассажиров-льготников — власти обещают, что часть долгов погасят до Нового года.





Об этом корреспонденту НГС сообщили в пресс-центре мэрии, уточнив, что большая часть этой суммы — долги перед коммерческими перевозчиками. «По состоянию на 1 декабря 2018 года <...> задолженность муниципального бюджета [составляет]: перед немуниципальными перевозчиками <...> 60,7 миллиона рублей; перед муниципальными перевозчиками <...> 8,8 миллиона рублей», — уточняется в ответе пресс-центра.





При этом, говорится в ответе мэрии, в общую сумму входят 70% долга за сентябрь и полный долг за октябрь 2018 года. «В кассовом плане <...> на декабрь 2018 года предусмотрено на возмещение недополученных доходов за перевозку льготных категорий граждан в размере 45,3 миллиона рублей, которые будут направлены на погашение задолженности перед перевозчиками», — заверили в мэрии.





Как сообщил корреспонденту НГС директор крупного предприятия-перевозчика «Белмарс» Георгий Платоненко, мэрия должна этой компании за сентябрь 2,4 миллиона рублей, за более поздние месяцы расчётов также не было.





«За август с нами город рассчитался, за сентябрь месяц расчёт был около 45% за пенсионеров, за студентов вообще ни копейки.





За октябрь, за ноябрь, за декабрь месяц с нами рассчитается город только после первого квартала [2019 года], когда они наберут налоги, так как есть дефицит [городского бюджета]», — рассказал Платоненко.





По словам Георгия Платоненко, из-за задержек выплат предприятие накопило долги за покупку топлива и запчастей.





«Если нам кто-то должен, значит и мы кому-то должны. Зарплаты нам нужно вовремя отдать, потому что [невыплата] — это подсудное дело. Налоги надо заплатить, чтобы дальше работать. Значит, что я должен сделать? Кому-то не отдать за топливо, кому-то не отдать за запчасти, где-то затянуть с коммуслугами», — объяснил директор «Белмарса».





В декабре 2017 года мэр Новосибирска Анатолий Локоть распорядился выплатить перевозчикам заработанные компенсации за то, что они возят пассажиров по транспортным картам с рублёвой скидкой. В начале 2017 года мэрия была должна перевозчикам 86 миллионов рублей.