Коллапс рядом с цирком: из-за обрыва линии встал троллейбус
Между площадями Лунинцев и Трубникова растянулась длинная пробка
Сегодня днём, 7 декабря, на площади Лунинцев в Железнодорожном районе Новосибирска встал троллейбус — отсюда до площади Трубникова протянулась пробка.
«Троллейбус выезжал с площади Лунинцев на Нарымскую в сторону Фрунзе и в этот момент оборвалась контактная сеть, которая повисла над проезжей частью», — отмечается в группе службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
В разных направлениях возле площади собралась пробка, сложнее всего движение со стороны площади Трубникова по улице Нарымской.
Сегодня утром большая пробка собралась на Бердском шоссе из-за аварии у Академгородка.
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Елена Громкова
Фото Тимура Брука, vk.com/act54