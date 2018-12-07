Коллапс рядом с цирком: из-за обрыва линии встал троллейбус

Между площадями Лунинцев и Трубникова растянулась длинная пробка

На месте работают аварийные службы





Сегодня днём, 7 декабря, на площади Лунинцев в Железнодорожном районе Новосибирска встал троллейбус — отсюда до площади Трубникова протянулась пробка.





«Троллейбус выезжал с площади Лунинцев на Нарымскую в сторону Фрунзе и в этот момент оборвалась контактная сеть, которая повисла над проезжей частью», — отмечается в группе службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».





В разных направлениях возле площади собралась пробка, сложнее всего движение со стороны площади Трубникова по улице Нарымской.





Между площадями более 600 метров





На площади оборвалась контактная сеть





Сегодня утром большая пробка собралась на Бердском шоссе из-за аварии у Академгородка.