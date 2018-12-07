Мэр Локоть объявил на своей странице конкурс репостов

Результаты конкурса репостов объявят в субботу. На фото — мэр Анатолий Локоть (слева) с сыном Богданом с шарфами болельщиков «Сибири»





Мэр Новосибирска Анатолий Локоть объявил конкурс репостов в социальной сети «ВКонтакте», наградой за который станут 2 билета на субботний матч новосибирской «Сибири» и челябинского «Трактора».







Объявление о начале конкурса появилось на официальной странице мэра Новосибирска в соцсети «ВКонтакте».





«Завтра, 8 декабря, ХК "Сибирь" сыграет с "Трактором" (Челябинск). У меня есть два пригласительных билета на матч, которые я готов подарить кому-то из вас. Чтобы выбор был объективным, предлагаю сделать это в формате традиционных розыгрышей в социальных сетях. Мои подписчики, которые хотят принять участие в розыгрыше, должны состоять в группе нашего хоккейного клуба, а также сделать репост этой записи», — сообщается на странице Анатолия Локтя.





Билеты для конкурса предоставил ХК «Сибирь». Результаты будут подводиться в субботу, 8 декабря, с помощью программы, которая определит победителя.



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