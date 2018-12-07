Федеральный телеканал снял фильм о загадочной смерти новосибирского студента

По делу о шприце с лидокаином сначала оправдали, а потом осудили родного брата погибшего

В эфире ТВ-3 показали документальный фильм про нашумевшую в СМИ загадочную смерть 20-летнего Леонида Филиппова





В эфире ТВ-3 показали документальный фильм о загадочной смерти 20-летнего студента Леонида Филиппова — в гибели новосибирца признали виновным его родного брата Александра.







Фильм про историю братьев Филипповых показали вечером 6 декабря в рамках документального проекта «Это реальная история» — эфир прошёл в 23:00 на канале ТВ-3. В течение 48 минут авторы фильма воссоздавали картину произошедшего через многочисленные интервью с участниками этого дела. Съёмки проходили как в Новосибирске, так и на родине братьев Филипповых — в Усть-Илимске.











«Эта история вызвала достаточно большой резонанс в региональной прессе и, естественно, привлекла наше внимание. <…> Мы увидели для себя возможность внимательно присмотреться к деталям и указать, возможно, государственным органам на какие-то вещи, к которым можно было бы вернуться ещё раз более внимательно», — сообщил корреспонденту НГС исполнительный продюсер документального сериала «Эта реальная история» на ТВ-3 Родион Чепель.







Чепель отметил, что уникальность этой истории заключается в том, что брата погибшего Леонида в суде сначала оправдали, а впоследствии приговор отменили, назначив ему суровое наказание за убийство. Судья Ленинского районного суда Дмитрий Самулин, вынесший оправдательный приговор, после отмены его решения уволился с работы по собственному желанию.







Погибший Леонид Филиппов с отцом





«Сама картина преступления так и осталась непонятной. Если они (следователи. — Прим. ред.) считают, что это было убийство, то это должно быть изложено в приговоре. <…> Они утверждают, что якобы Александр задушил своего брата, поскольку экспертиза такой вывод сделала, но при этом не даётся оценка препарату лидокаин, который обнаружен в организме. Кто поставил укол? Зачем? Как всё происходило-то?» — прокомментировала историю братьев адвокат Александра Филиппова Ольга Ковалёва.







Супруга Александра Филиппова Ирина (в красном) в слезах выходит из зала суда





В конце ноября 2018 года, добавила Ковалёва, защита Александра Филиппова подала жалобу в Верховный суд. Ответ из Верховного суда, по словам адвоката, должен поступить в течение одного-двух месяцев в зависимости от того, будет ли запрашиваться дело для изучения.







20-летний Леонид Филиппов умер в квартире в Ленинском районе Новосибирска в конце апреля 2014 года. Следствие предположило, что Леонида убил его брат Александр, но суд вынес ему оправдательный приговор. Через некоторое время приговор отменили, и 6 июля 2016 года в Ленинском районном суде началось повторное разбирательство. На втором рассмотрении дела Александра Филиппова приговорили к 8,5 годам в колонии строгого режима по ч.1 ст. 105 УК РФ (умышленное причинение смерти). Апелляционная инстанция Новосибирского областного суда приговор Александру Филиппову оставила без изменений.