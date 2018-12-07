Новосибирские электрички перейдут на новое расписание

Изменения вступят в силу уже в ближайшее воскресенье

Новое расписание электричек начнёт действовать с субботы на воскресенье
Новое расписание электричек начнёт действовать с субботы на воскресенье


Новосибирские электрички переходят на новый график, который начнёт действовать в воскресенье, 9 декабря, в 00:00 по московскому времени — расписание меняют каждый год. 


«Наша задача как заказчика пригородных перевозок минимизировать изменения в графике движений пригородных электропоездов. В новом графике глобальных изменений, которые смогут затрагивать большое количество людей, не предусматривается, — цитирует начальника управления организации пассажирских перевозок министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Андрея Бенимецкого пресс-служба правительства. — Уже много лет мы планомерно развиваем пригородные пассажирские перевозки и ежегодно увеличиваем наш заказ хотя бы на одну пару электропоездов. Заказ на 2019 год обусловлен тем, что в этом году в очередной раз увеличился объем движения». 


По информации областного правительства, в 2019 году появится новый маршрут Новосибирск — Чулымское, который станет составной частью стыковочного рейса из Новосибирска до Барабинска. 


«Он даст возможность людям в летний период ежедневно добираться до Барабинска. В зимнее время пассажиры смогут ездить на этом электропоезде по пятницам, субботам и воскресеньям», — процитировали в пресс-службе генерального директора АО «Экспресс-Пригород» Екатерину Куфареву. 


Недавно Российские железные дороги сообщили о запуске дополнительных поездов между Новосибирском и Кондомой — железнодорожной станцией на пути в Шерегеш.

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