Флирт и пряник: 10 самых теплых событий наступающих выходных

О том, чем заняться в ближайший уик-энд, — в материале НГС

Морозы отступают, но романтично кататься на коньках пока все равно не получится. Одинокие сибиряки в субботу смогут поучаствовать в вечеринке знакомств и, возможно, встретят Новый год уже парой — узнать совместимость помогут секретные конкурсы, заготовленные ведущим. Сделать новогоднее фото с милыми собаками и кошками, помочь приюту и, может быть, забрать кого-то из зверей домой можно будет на выставке-раздаче в культурном центре «Этаж». А для тех, кто уже вовсю готовится к праздникам, кондитер необычной пекарни расскажет рецепт новогоднего пряника, который можно приготовить на длинных январских выходных всей семьей.







Вечер знакомства и флирта пройдет в субботу в ресторане Maximilians. Большая вечеринка для холостяков и холостячек — дамы и кавалеры, будьте в этот день во всеоружии. Ведущий обещает по максимуму соединить одинокие сердца.











Где: ресторан Maximilians

Когда: 8 декабря

Во сколько: 20:00

Сколько стоит: 300 рублей







Около 60 собак и кошек будут ждать своего хозяина. Крупная выставка-раздача животных пройдет в субботу — волонтёры ответственно готовились к мероприятию, устраивая своим подопечным красивые фотопрезентации в соцсетях. А для гостей соорудили новогоднюю фотозону — каждый может получить красивый снимок с понравившейся кошкой или собакой. Для тех, кто собирается забрать животное домой, напоминаем, что с собой нужно взять паспорт, поводок и переноску для котов и кошек.











Где: культурный центр «Этаж»

Когда: 8 декабря

Во сколько: с 11:00 до 19:00

Сколько стоит: бесплатно







С наступлением холодов много не погуляешь, как бы ни хотелось. Лучше выбрать что-то интересное, полезное, вкусное и самое главное — в тепле. Мастер-класс по росписи пряников пройдет на территории атмосферного лофта. Кондитер расскажет рецепт вкусного теста для пряников, возможно, будет секретный ингредиент.











Где: пространство Loft Nsk

Когда: 8 декабря

Во сколько: в 13:00

Сколько стоит: 1000 рублей, запись ведется по предоплате 50%







Три максимально полезных дня можно провести на фестивале «Органик Фест». Во имя любви к окружающей среде на территории ТЦ «Галерея» пройдут мастер-классы, эко-квесты, дегустация всего экологического. Будет работать эко-маркет.











Где: ТЦ «Галерея Новосибирск»

Когда: с 7 по 9 декабря

Во сколько: с 10:00 до 21:00

Сколько стоит: бесплатно







На территории пространства «Крыша» опытные тату-мастера расскажут все, что знают о татуировках. Большой тату-спич «Больно красиво» проведут ребята из студии Western Siberia. На обсуждение вынесены самые волнующие темы: с какого возраста лучше бить татуировку, как правильно выбрать мастера и очень важное — как показаться на глаза родителям с картинкой на плече.











Где: пространство «На крыше»

Когда: 8 декабря

Во сколько: 19:30

Сколько стоит: бесплатно







Если вы знаете, что делает Шерлок в последних «Мстителях» и кем была в прошлом героиня Скарлет Йохансон, вам на интерактивную игру по вселенной Marvel. Вечер комиксов Стэна Ли — захватите друзей и вместе заранее пересмотрите фильмы. Важно: нужна команда от 3 человек и хотя бы один смартфон. Победителю вручат приставку Ps4, а после — кинопоказ для всех участников.











Где: ККК им. Маяковского

Когда: 8 декабря

Во сколько: 17:00

Сколько стоит: 700 рублей







Мир кино не дремлет — в прокат вышли ленты от постапокалиптических боевиков до новогодних ремейков.







Все мы знаем и помним Хьюго Уивинга, у него отлично получаются роли злодеев. В ленте «Хроники хищных городов» он выступит в качестве антагониста главной героини Эстер. В фильме показан Лондон после апокалипсиса. Человечество адаптировалось и теперь живет по новым правилам. Гигантские движущиеся мегаполисы рассекают пустоши и поглощают маленькие города ради ресурсов. Том Нэтсуорти (Роберт Шиен) из нижнего уровня великого Лондона оказывается в смертельной опасности, когда на его пути появляется скрывающаяся от закона бунтарка — та самая Эстер. Они не должны были встретиться, но им суждено изменить будущее.

12+











Маэстро арт-хаусного кино Ларс фон Триер выпустил очередной ломающий все законы логики фильм «Дом, который построил Джек». Лента повествует о серийном маньяке, который каждое свое преступление обыгрывает как произведение искусства. В роли маньяка уже изрядно постаревший, но все еще привлекательный Мэт Диллон, а одну из его жертв сыграет Ума Турман.

18+











Снятый в очередной раз фильм про куклу — «Щелкунчик и четыре королевства» — выходит в прокат 8 декабря. Предыдущая версия 2010 года оказалось провальной, а новую экранизацию сайт «Кинопоиск» наградил шестью звездами. Роль феи Драже исполнит Кира Найтли, а Морган Фримен сыграет дядю главной героини Клары.

6+











Российская комедия с Сергеем Безруковым, Анной Михалковой, Гошей Куценко, Леонидом Агутиным и Евгенией Крегжде «Заповедник» стартовала 6 декабря. Константин, автор песен и виртуозный гитарист, сбегает от накопившихся проблем в заповедник «Михайловское». Достаточно ли у него сил, чтобы попытаться всё изменить? Но он сильно сомневается, что есть, ради чего и ради кого стараться.

16+











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