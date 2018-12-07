Из областного правительства уволили главу министерства промышленности Симонова

Николай Симонов работал в областном правительстве с 2010 года, а до этого — в мэрии под руководством Владимира Городецкого

Исполняющий обязанности министра промышленности и предпринимательства Новосибирской области Николай Симонов ушёл в отставку.







Информацию об увольнении Николая Симонова сообщил источник в правительстве Новосибирской области. Но официального приказа, как рассказали в пресс-службе правительства, пока нет.





Сам Николай Симонов подтвердил информацию. «Нет, не работаю», — ответил он на вопрос корреспондента, работает он в правительстве или нет.





Николай Симонов родился в 1959 году в поселке Комсомольский Мамонтовского района Алтайского края. В 1985 году окончил Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта, в 1999-м — Сибирскую академию госслужбы. С 1993 по 2000 годы руководил управлением потребительского рынка и услуг мэрии города Новосибирска. С 2010-го по 2014-й — министр транспорта и дорожного хозяйства НСО, в октябре 2014 года назначен министром промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области. В сентябре 2018 года он попал в состав нового правительства, сформированного губернатором Андреем Травниковым, в качестве исполняющего обязанности министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.