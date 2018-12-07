Из областного правительства уволили главу министерства промышленности Симонова
Николай Симонов пришёл в правительство ещё при Владимире Городецком
Исполняющий обязанности министра промышленности и предпринимательства Новосибирской области Николай Симонов ушёл в отставку.
Информацию об увольнении Николая Симонова сообщил источник в правительстве Новосибирской области. Но официального приказа, как рассказали в пресс-службе правительства, пока нет.
Сам Николай Симонов подтвердил информацию. «Нет, не работаю», — ответил он на вопрос корреспондента, работает он в правительстве или нет.
Николай Симонов родился в 1959 году в поселке Комсомольский Мамонтовского района Алтайского края. В 1985 году окончил Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта, в 1999-м — Сибирскую академию госслужбы. С 1993 по 2000 годы руководил управлением потребительского рынка и услуг мэрии города Новосибирска. С 2010-го по 2014-й — министр транспорта и дорожного хозяйства НСО, в октябре 2014 года назначен министром промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области. В сентябре 2018 года он попал в состав нового правительства, сформированного губернатором Андреем Травниковым, в качестве исполняющего обязанности министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.
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Анна Богданова
Фото nso.ru