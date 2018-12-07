Терминалы аэропорта Толмачёво оформят в честь Александра Покрышкина
Его имя аэропорт получил по итогам голосования в проекте «Великие имена России»
В новосибирском аэропорту Толмачёво рассказали о том, что изменится в оформлении терминалов после присвоения аэропорту имени лётчика-аса Александра Покрышкина.
«На данный момент рассматривается возможность организации экспозиции, посвящённой Александру Ивановичу Покрышкину в действующем терминале аэропорта Толмачёво. Кроме того, образ нашего великого земляка, его биография лягут в элементы концепции оформления внутреннего пространства нового пассажирского терминала аэропорта Толмачёво», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе аэропорта.
В Толмачёво подчеркнули, что присвоение аэропорту имени Александра Покрышкина не означает его юридического переименования.
«Речь идёт о присвоении дополнительного имени названию географического объекта, поэтому не влечёт за собой смену международного кода и каких-либо других серьезных организационных или административных проблем», — добавили в аэропорту.
Вопрос о смене вывески на фасаде действующего здания в пресс-службе пока не комментируют.
Решение присвоить аэропорту Толмачёво имя маршала авиации Александра Покрышкина новосибирцы приняли во время народного голосования в проекте «Великие имена России». На заключительном этапе голосования соперниками Покрышкина были Евгений Мешалкин и Валерий Чкалов.
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Ольга Хмелевская
Фото Ольги Бурлаковой