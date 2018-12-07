Новосибирская сеть кофеен откроет «Кофейную академию» на Ипподромской

Учить здесь обещают всех желающих

«Кофейная академия» будет обучать сотрудников для кофеен  
«Кофейная академия» будет обучать сотрудников для кофеен  


Сеть кофеен «Академия кофе» открывает собственный учебный центр и учебную кофейню.


Информацию об этом НГС подтвердила совладелец «Академии» Татьяна Павлова. По её словам, учиться в создаваемой структуре сможет любой желающий.


«Там будут проходить курсы и для бариста, и для управляющих, и для технологов, и для HR-специалистов. Учетный центр — это большой, просторный, оборудованный самым передовым и инновационным оборудованием класс», — говорит Павлова.


Здесь же будет работать учебная кофейня, где студенты смогут применить полученные знания в обстановке близкой к «боевой». Татьяна Павлова также подчеркнула, что учебный центр создается не для того, чтобы обучать сотрудников франчайзинговых кофеен, поскольку владельцы «Академии кофе» «принципиально не продают франчайзинг и не открывают кофеен с кем-то в партнёрстве».


Готовить персонал для франчайзинговых заведений сеть не собирается, поскольку не планирует пока продавать франшизу
Готовить персонал для франчайзинговых заведений сеть не собирается, поскольку не планирует пока продавать франшизу


«Кофейная академия» разместится в построенной недавно высотке на Ипподромской, 8. Здесь уже работает кофейня I Dolci, а также пивной бар Vaer. Учебный центр и кофейня при нём должны начать работать в январе.


У «Академии кофе» сейчас в Новосибирске 5 работающих кофеен и 3 заведения в Красноярске, а также по одной кофейне в этих городах, которые находятся в стадии открытия.


«Академия» — не единственная сеть кофеен, которая задумалась о собственном учебном центре в последнее время. Так, владельцы открытых по франчайзингу кофеен столичной сети «Правда кофе» этим летом решили отказаться от работы под этим брендом и создали собственную марку Siberian story. В одном из своих заведений на Красном проспекте они так же открыли тренинг-центр.

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