Новосибирская сеть кофеен откроет «Кофейную академию» на Ипподромской

«Кофейная академия» будет обучать сотрудников для кофеен





Сеть кофеен «Академия кофе» открывает собственный учебный центр и учебную кофейню.







Информацию об этом НГС подтвердила совладелец «Академии» Татьяна Павлова. По её словам, учиться в создаваемой структуре сможет любой желающий.







«Там будут проходить курсы и для бариста, и для управляющих, и для технологов, и для HR-специалистов. Учетный центр — это большой, просторный, оборудованный самым передовым и инновационным оборудованием класс», — говорит Павлова.







Здесь же будет работать учебная кофейня, где студенты смогут применить полученные знания в обстановке близкой к «боевой». Татьяна Павлова также подчеркнула, что учебный центр создается не для того, чтобы обучать сотрудников франчайзинговых кофеен, поскольку владельцы «Академии кофе» «принципиально не продают франчайзинг и не открывают кофеен с кем-то в партнёрстве».







Готовить персонал для франчайзинговых заведений сеть не собирается, поскольку не планирует пока продавать франшизу





«Кофейная академия» разместится в построенной недавно высотке на Ипподромской, 8. Здесь уже работает кофейня I Dolci, а также пивной бар Vaer. Учебный центр и кофейня при нём должны начать работать в январе.







У «Академии кофе» сейчас в Новосибирске 5 работающих кофеен и 3 заведения в Красноярске, а также по одной кофейне в этих городах, которые находятся в стадии открытия.







«Академия» — не единственная сеть кофеен, которая задумалась о собственном учебном центре в последнее время. Так, владельцы открытых по франчайзингу кофеен столичной сети «Правда кофе» этим летом решили отказаться от работы под этим брендом и создали собственную марку Siberian story. В одном из своих заведений на Красном проспекте они так же открыли тренинг-центр.

