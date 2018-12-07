Новосибирская сеть кофеен откроет «Кофейную академию» на Ипподромской
Учить здесь обещают всех желающих
Сеть кофеен «Академия кофе» открывает собственный учебный центр и учебную кофейню.
Информацию об этом НГС подтвердила совладелец «Академии» Татьяна Павлова. По её словам, учиться в создаваемой структуре сможет любой желающий.
«Там будут проходить курсы и для бариста, и для управляющих, и для технологов, и для HR-специалистов. Учетный центр — это большой, просторный, оборудованный самым передовым и инновационным оборудованием класс», — говорит Павлова.
Здесь же будет работать учебная кофейня, где студенты смогут применить полученные знания в обстановке близкой к «боевой». Татьяна Павлова также подчеркнула, что учебный центр создается не для того, чтобы обучать сотрудников франчайзинговых кофеен, поскольку владельцы «Академии кофе» «принципиально не продают франчайзинг и не открывают кофеен с кем-то в партнёрстве».
«Кофейная академия» разместится в построенной недавно высотке на Ипподромской, 8. Здесь уже работает кофейня I Dolci, а также пивной бар Vaer. Учебный центр и кофейня при нём должны начать работать в январе.
У «Академии кофе» сейчас в Новосибирске 5 работающих кофеен и 3 заведения в Красноярске, а также по одной кофейне в этих городах, которые находятся в стадии открытия.
«Академия» — не единственная сеть кофеен, которая задумалась о собственном учебном центре в последнее время. Так, владельцы открытых по франчайзингу кофеен столичной сети «Правда кофе» этим летом решили отказаться от работы под этим брендом и создали собственную марку Siberian story. В одном из своих заведений на Красном проспекте они так же открыли тренинг-центр.
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Стас Соколов
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